華人求職 小心「假支票騙局」

聯邦貿易委員會（FTC）和少數族裔媒體「EMS」9日舉行在線會議，討論「虛假工作和賺錢騙局」。（記者劉先進 ／翻攝）

在網上搜索 「在家工作、賺大錢」，「交易、投資 」，不少民眾會收到自稱專家的人的廣告轟炸，該怎麼識別和預防？聯邦貿易委員會（FTC）和少數族裔媒體「EMS」9日舉行在線會議，討論「虛假工作和賺錢騙局」。該委員會地區行銷實踐部助理總監達凡（Kathleen Daffan）說，一個常見的騙局是，騙子郵寄假支票 給求職者，讓他們購買設備或禮品卡，等購買成功後，求職者才發現支票是假的，而騙子可從禮品卡中套錢出來。

達凡表示，虛假工作和商業投資賺錢詐騙，給美國造成巨大損失。僅 2023 年上半年，聯邦貿易委員會就收到2萬6000 多份有關類似騙局的欺詐報告，報告的損失超 2.23 億，且這些報告只是冰山一角。

達凡說，就業工作詐騙持續一段時間，但騙子手法在不斷更新。目前，聯邦貿易委員會發出警告的原因之一是，民眾的工作方式發生變化。疫情以來，在家上班的人越來越多。「我們生活在全球經濟中。現在與雇主在網上交流、進行面試 很正常，在網上相互合作也正常。」

騙子們利用此點。他們在 LinkedIn 等求職網站上發布虛假招聘資訊，假冒招聘人員聯繫求職者。他們希望收集求職者的個人資訊，利用虛假面試來降低人們的入職門檻。騙子甚至用信箋或員工手冊發送看起來正式的招聘資訊，或發送備忘錄。這些看起來頗為真實，求職者相信他們會得到真正需要的工作。於是，他們與這些人互動，提供個人資訊。 比如，為了申請工作，求職者不僅需要分享姓名、地址，還可能需交出社會安全號，以便進行直接存款或背景調查。騙子就可以出售個人訊息，從中牟利。

另一個很常見的騙局，是與工作有關的假支票騙局。僱傭求職者的人會郵寄一張支票。告訴求職者，需要為工作購買一兩件設備或禮品卡送給客戶。此人花了自己的錢、購買成功，支票被退回，銀行才會發現支票是假的。「大家需要警惕。如果有人寄錢給你，並告訴你需要買一些東西。即使你在銀行帳戶中看到存款。也要注意，這可能是一張假支票，銀行需要一段時間才發現支票是假的。這是一個非常複雜的騙局。」她提醒，騙子會收到這些禮品卡套錢出來，且很難追查。

達凡說，就在幾周前的 7 月 17 日，聯邦貿易委員會起訴了Fluent公司，指控其欺騙行為，包括與工作相關的聲稱。委員會看到有人聲稱，他們代表特定的雇主，包括像 UPS 或 FedEx 這樣的知名公司，進行了預先篩選。「我們還看到有人稱，某個雇主已向收到電郵的人提供面試機會或安排了面試。人們很容易相信這種說法。如果求職者在任何地方找工作，都可能有騙子尋找機會下手，偽裝成正規雇主招聘。」