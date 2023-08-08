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加州奧克蘭華埠2家店鋪 被砸破門窗行竊

屋崙華埠2家店鋪 被砸破門窗行竊

記者劉先進╱屋崙即時報導
位於富興中心的拉麵館被偷，玻璃門被砸，地面一片狼藉。（受訪者供圖）
位於富興中心的拉麵館被偷，玻璃門被砸，地面一片狼藉。（受訪者供圖）

屋崙華埠8日凌晨有兩家店鋪被偷。一家位於富興中心的拉麵館，一家位於Webster的點心麵包鋪，門窗被砸，小偷將店鋪內翻得一片狼藉，店東損失不菲。

屋崙華埠商會基金會主席陳錫澎表示，三個賊人凌晨4時許進入店鋪盜竊。他提供的監控視頻顯示，三個小偷身穿黑色或灰色連體衫帽，走入店鋪下手，儘管警鈴聲大作，但動作並未見絲毫驚慌，陸續不慌不忙的經過監控攝像頭。

陳錫澎說，賊人偷走收銀台部分現金，還砸破玻璃門窗。相信破壞門窗造成的損失，遠遠大過現金損失。圖片顯示，店鋪被頭後，地面一片雜亂，到處是散落的紙張和硬幣，估計是賊人找尋財物時大肆搜索所致。

接近警方的知情人士告訴本報，偷竊拉麵館的賊人分別駕駛寶馬、Dorge等三輛車過來，貌似下手者是年輕人。在8日凌晨幾乎同一時段，Webster的點心麵包鋪也被人登堂入室。賊人偷走300元現金和兩箱紅牛。東主花費750元修復玻璃。警方目前正在密切調查監控錄像，還不確定兩起盜竊案為同一伙人所為，但從時間來看，極可能是同一個團夥。

屋崙華促會（OCIC）副主席、人行道委員會主席馬作林表示，該委員會已經臨時開會，提議重啟保安巡邏車凌晨巡邏項目，預計需要近期在全體理事會上通過後馬上執行。華促會此前並沒有預算執行巡邏車計畫，考慮到治安情況，從春節到6月初左右執行夜間凌晨巡邏。巡邏車最近停了2個月。其花費頗高，每天平均1200到1400元，有時還加開一輛車。

屋崙華埠8街和Harrison街的8家商戶，3月23日凌晨被至少六個小偷闖入盜竊。商戶的現金和設備損失，至少10萬。這是時隔5個多月，華埠第二次遭遇少成規模盜竊。

圖為賊人偷竊的監控錄像截圖。（受訪者供圖）
圖為賊人偷竊的監控錄像截圖。（受訪者供圖）
位於富興中心的拉麵館被偷，玻璃門被砸，地面一片狼藉。（受訪者供圖）
位於富興中心的拉麵館被偷，玻璃門被砸，地面一片狼藉。（受訪者供圖）

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