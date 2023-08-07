我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷知名麥克餐館酒吧「遲1天繳租」被逼遷 市長幫說話

未來一年投資怎布局？投資人押注美長債、看空股市

矽谷知名麥克餐館酒吧「遲1天繳租」被逼遷 市長幫說話

編譯組／巴洛阿圖6日電
巴洛阿圖社區知名美式餐館「麥克餐館酒吧」老闆房租遲繳一天，面臨被驅逐的命運。（電視新聞截圖）
巴洛阿圖社區知名美式餐館「麥克餐館酒吧」老闆房租遲繳一天，面臨被驅逐的命運。（電視新聞截圖）

有29年歷史的巴洛阿圖社區知名美式餐館「麥克餐館酒吧」(Mike′s Diner and Bar)， 因餐館老闆房租遲繳一天，面臨被驅逐的命運。

餐館老闆華勞 (Mike Wallau) 因其罹患殘障症的女兒醫療問題，延遲繳納房租支票才一天，竟於三天之後，收到Ventana 房地產管理公司通知。通知信件中除了退回他遲一天繳付的2萬2052.81元租金支票外，另外通告，管理公司已展開驅逐行動。

華勞目前正與律師合作，試圖制止驅逐行動。此期間，巴洛阿圖社區與市府正計畫展開行動，支持社區老餐館繼續經營下去。巴洛阿圖過去五年內，一共有15個行業商號面臨關閉營運命運，其中許多因新冠疫情來襲，運作周轉不靈。

巴洛阿圖市長顧錦珍 (Lydia Kou) 表示，市府經理正討論介入調和的可能性。然而目前仍未確定。顧錦珍說，她希望房東業主重新考慮，因為麥克餐館酒吧廣受地方社區民眾喜愛。

顧錦珍本人也是房地產業者。她說，一般出租合約都有寬限期，可是對於華勞的租約細節，她不甚清楚。

華勞於五年前大規模擴建餐館，將餐館擴建到鄰近一家廢棄的五金行內。他說，整個擴建計畫進行兩年，總經費高達200萬元。麥克餐館酒吧改建完成後八個月，由於新冠疫情來襲，連續關閉了17個月之久。他說，新冠疫情來襲後，房東對他不甚滿意。他也覺得不受到歡迎。他設法改善關係，可是效果不彰。

華勞說，自從老房東過世之後，餐廳所在地產業由 Scher 控股責任有限公司 (Scher Holdings LLC)以及房東遺孀基金會管理。他與房地產管理單位之間的關係一直不佳

華勞說，他過去也在波托拉谷經營一家餐館，與房東之間關係互動極佳。

Scher 控股責任有限公司沒有回覆媒體查詢。

麥克餐館酒吧過去亦面臨法律糾紛。租金管理機構去年8月控告華勞欠租1萬9000元。經過雙方協調之後，華勞同意繳付欠租，並按時繳付租金，同時代付全案律師費5000元。

社區活躍人士福魯茲基 (Louis Furutsuki) 表示，麥克餐館酒吧廣受地方人士喜愛，整個事件發展令人震驚。他說，過去五年間，巴洛阿圖關閉了15家商業行號，過去三個月就有一家瑜珈店 (yoga shop) 與一家印刷所關閉。這15家關閉的商店中，三分之一至今仍是空盪盪的。至於新開的商店主要是個人服務諮詢，而非有活絡社區作用的零售商店。

此外巴洛阿圖2月間發生大火，焚毀多家商店，包括Bill′s 咖啡廳，一家Philz 咖啡店，AJ′s 乾洗店等。

房東 租金 疫情

上一則

舊金山一個周末發生三起槍擊事件

延伸閱讀

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁
抓到小偷反遭開槍 車主擊斃竊車賊

抓到小偷反遭開槍 車主擊斃竊車賊
油價連漲四周 站穩80美元

油價連漲四周 站穩80美元
跨越60年… 78歲美翁機場向高中「戀」人求婚 她瞬間哭了

跨越60年… 78歲美翁機場向高中「戀」人求婚 她瞬間哭了
臉書抵制新聞付費 加拿大停買廣告回擊

臉書抵制新聞付費 加拿大停買廣告回擊

熱門新聞

灣區知名幽默作家吳玲瑤在矽谷辭世，享年72歲。(陳漢平提供)

灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世

2023-08-01 02:17
根據 Apartment List 的數據，佛斯特城的租金比舊金山高出 47%。 （Getty Images）

想不到這個小鎮 成為灣區租金最高的地方

2023-07-30 21:48

脫離收容所 台父子現身感謝捐款

2023-08-01 12:25
最新全美最佳醫院排名出爐，加州五家醫院躋身榮譽榜。（圖片取自Google地圖）

「全美最佳醫院」加州5家上榜 灣區2家獲選

2023-08-03 00:26
圖為泰勒絲28日晚上在灣區聖他克拉拉市開唱的情形。（美聯社）

泰勒絲南灣演唱會 破了李維球場宵禁令

2023-07-30 02:18
9歲華裔女孩艾米麗·程在聖荷西私立學校Harker School的游泳池裡失去知覺，經搶救無效後死亡。（記者葛歆睿 / 攝影）

華裔女童夏令營戲水死亡 家長熱議是否限制孩子「游泳自由」

2023-08-05 02:20

超人氣

更多 >
李玟後事告一段落 86歲老母露面「一手拄柺杖一手緊牽女兒」

李玟後事告一段落 86歲老母露面「一手拄柺杖一手緊牽女兒」
加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門

加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門
截胡「少林女足」？ 周星馳御用配角大集合 原來是要做這件事…

截胡「少林女足」？ 周星馳御用配角大集合 原來是要做這件事…
紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租

紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租
WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見