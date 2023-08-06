舊金山一個周末發生三起槍擊事件

舊金山上半年發生槍擊凶殺案共計32起。圖為街頭的警車。（記者李怡╱攝影）

舊金山 警局6日表示，獵人角（Bayview-Hunters Point） 社區在剛過去的周五（4日）和周六（5日）晚，共發生兩起了槍擊 事件，造成一名男子死亡，另一人住院治療。 5號早上在田德龍社區發生的一起槍擊事件還在進一步調查當中。警方表示，這幾起槍擊事件將作為兇殺案件來調查。

第一起槍擊事件發生在周五晚上11點時之後。當時警局接到報警電話稱，在獵人角社區發現一名男子受槍傷。隨後該男子被送往醫院，因傷勢過重不治身亡。截止到6日，法醫還未公佈死者身份。

周六晚8時30 分左右，警方又接到獵人角社區的報警電話，稱發現一名槍傷受害者，因傷勢危及生命而被送往醫院接受治療。目前還沒有關於受害者狀況的進一步信息。

警方表示，他們正在將周五的槍擊事件作為兇殺案進行調查，但還尚未逮捕任何人。這是繼周五早上在市田德隆區發生的一起槍擊事件之後，當天發生的第二起致命槍擊事件。

舊金山警方指出， 2023 年截至 7 月 30 日，他們已記錄了 32 起已確認的兇殺案件，高於去年同期的 27 起。任何了解槍擊事件相關信息的民眾，請聯繫 SFPD的匿名舉報熱線：(415) 575-4444。事件還在進一步調查中。

舊金山市政府數據顯示，過去五年內舊金山市槍擊案件增加了74%，近900人受害，158人死亡。槍枝暴力每天都在奪走無辜的生命，摧毀了無數的家庭以及社區。舊金山市議員正在提出新立法，以保護市民安全，在公共場所禁槍，為居民帶來更多的安全感。

近日，舊金山市議員司嘉怡與市府律師邱信福聯合起草新法，以在市內增加更多禁槍場所，如電影院 、宗教集會場所、餐廳等公共場所，均禁止攜帶槍枝。立法議案已提交市議會審議。

據了解，2023年迄今，全國已發生291起大規模槍擊事件。每年約有4萬3000位民眾死於槍殺。聯邦最高法院於2022年推翻了紐約州100多年來需要正當理由才能獲得隱藏持槍執照的法案，允許公共場所持槍。這一聯邦法的裁決，對舊金山持槍情況產生了直接的影響，導致申請隱蔽持槍許可的人數激增。