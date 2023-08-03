加州棒球隊參訪台灣交流棒球 大讚台灣好好玩

陳文哲（右武）參與棒球活動多年，與灣區當地隊伍有深厚的感情，也一直想組隊到亞洲比賽，如今願望實現。（主辦單位提供）

T League , RGT北美台灣一級棒聯盟與美國最大棒球賽事組織NCTB合作組成「Team California」，7月30日至8月7日首次以非國家代表隊組成的美國隊到台灣交流。北美台灣一級棒聯盟創辦人陳文哲（阿文哥）說，第一次帶隊到台灣參賽，帶美國隊伍體會台灣風土民情與觀光 ，又能與台灣孩子們交流，相當開心高興，期待未來台美間有更多交流活動。

「Team California」由總教練Adam Farb領隊，共有三位教練、九位上場球員及三位因傷不能上場的球員組成，其中大多數都是金髮碧眼的美國孩子，在台灣九天，與中山國中、西苑高中、平鎮高中、北科附工、新明國中、仁和國中及重慶國中等七支隊伍進行周間交流賽。台灣時間8月5、6日將在桃園樂天球場進行周末正式比賽，並由桃園市長張善政 開球，行政院副院長鄭文燦也將在冠軍賽現場開球。

陳文哲說，他參與棒球活動多年，與灣區 當地隊伍有深厚的感情，也一直想組隊到亞洲比賽，如今願望實現，過去台灣球隊和美國交流的機會非常少，通常只有國家代表隊才有機會一較長短。希望透過這一次活動，可以讓台美之間的民間球隊有更密集的互動與認識，這也是活動的主要目的之一。

他表示，美國棒球人口眾多，頂尖的青年球員有他們的自主規畫與訓練，主要以申請有名的棒球高中及大學為主，不一定所有人都要進入國家代表隊。他說，「Team California」球隊是專為訪台而組成的明星隊，經過七個月時間從上百個球隊中選出最佳球員，隊伍的實力不輸給任何一個國家代表隊，教練、球員、家長們對這次的台灣棒球及文化交流也有很高的期待。其中，「Team California」也與台灣的罕病棒球隊互動交流，獲得相當多的迴響。

陳文哲說，過去幾年多半都是台灣球隊被邀請到美國交流，這次反邀美國隊伍到台灣交流，不僅可以從民間進行台美棒球交流及草根外交，也有助於台灣青年棒球視野廣泛，並以實際行動支持台美運動文化交流更深切。他說，美國隊已經參訪過鹿港、逢甲夜市、九份、台北101大樓、北投溫泉等地，隊員都對台灣的觀光活動感到非常開心。