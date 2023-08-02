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舊金山慶祝多元文化 市府慶祝八月跨性別歷史月

記者李怡╱舊金山即時報導
為彰顯多元文化社區，舊金山八月慶祝跨性別歷史月。（記者李怡╱攝影）
為彰顯多元文化社區，舊金山八月慶祝跨性別歷史月。（記者李怡╱攝影）

舊金山市長布里德 (London Breed) 與市領袖和社區代表，2日在市政廳升起跨性別旗幟，拉開了八月舊金山跨性別歷史月的序幕。

舊金山田德隆社區是跨性別居民所在地，並於2018 年創建為性別文化區，是美國第一個獲得法律認可的跨性別文化地區，致力於服務跨性別、非二元性別和雙性人社區。

布里德表示：「舊金山一直是、也將永遠是擁抱多元化社區的地方，確保每個人都有做自己的自由。去年舊金山宣布八月為跨性別歷史月，也是全國第一個城市設立跨性別文化月。整個八月會有系列活動反映了跨性別社區文化，以及反映舊金山對支持和保護跨性別者權利的承諾。」

上周布里德簽署了舊金山146 億元的城市預算，其中包括繼續支持對跨性別者、不定義性別者和雙性人 (TGNCI) 居民的投資。使得他們在獲得住房、服務和就業方面清除障礙。

這些投資包括：支持 TGNCI 居民擺脫無家可歸狀態，進入永久住房。遊民和支持性住房部 (HSH) 將通過靈活住房補貼計畫，和聯邦緊急住房券，為弱勢居民提供幫助。此外，公共部每年持續投資約 100 萬元，用於專門的 TGNCI 行為健康計畫。

市長擬議的2023-2024 財年和2024-2025財年預算，將持續每年投資300 萬元通用基金，以維持為TGNCI 居民服務非營利組織的運營。舊金山還制定了為跨性別無家者提供特別的住宿環境。

跨性別 舊金山 投資

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