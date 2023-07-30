我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10年輸多贏少 7旬華翁仍堅持每日參與「發財團」

基輔宣布開始與華府諮商 加入北約前提供安全擔保

想不到這個小鎮 成為灣區租金最高的地方

記者李怡╱舊金山即時報導
根據 Apartment List 的數據，佛斯特城的租金比舊金山高出 47%。 （Getty Images）
根據 Apartment List 的數據，佛斯特城的租金比舊金山高出 47%。 （Getty Images）

舊金山已成為全國負擔不起住房的標誌性城市，公寓租金和房價使得中上收入階層居民感到緊張，更不用說普通收入人口了。但根據出租房屋網站Apartment List的數據，灣區有一些城鎮的租金價格甚至遠遠超過舊金山。

根據截至 2023 年 6 月的最新公寓列表數據，佛斯特城（Foster City）是聖馬刁縣的一個通勤小鎮，約有 3萬4000 人，成為了灣區最昂貴的租賃市場。 佛斯特城坐落在海灣沿岸，以其優質學校和幾乎沒有暴力犯罪（自 2010 年以來，該市僅記錄了兩起兇殺案）而受到人們的青睞。

數據顯示，截至今年 6 月，佛斯特城兩居室單元的中位租金為 3770 元，比舊金山高出近 1200 元。而且比柏克萊的租金貴 1700 多元。至少自 2017 年以來，該市的租金中位數一直在 3000 元以上，這意味著六年或更長時間以來，它一直是灣區租金最貴的地方之一。

截至 2023 年 6 月，第二昂貴的租賃市場是都布林，正如「紀事報」此前報導的，自疫情爆發以來，這座城鎮呈爆炸式增長。矽谷小鎮庫比蒂諾以其蘋果總部而聞名，位居第四。

這些城鎮與佛斯特城具有相似的特點：犯罪率低、學校好，適合家庭居住，且距離灣區的主要就業城市足夠近，方便出行，但又足夠清净，给人感覺遠離城市生活的喧囂。

租金 灣區 舊金山

上一則

半島持刀傷人案致1死1傷

延伸閱讀

馬斯克在推特大樓設置「X」新logo 遭舊金山市府調查

馬斯克在推特大樓設置「X」新logo 遭舊金山市府調查
飛墨西哥聽泰勒絲演唱 更便宜

飛墨西哥聽泰勒絲演唱 更便宜
流行天后泰勒絲開唱 灣區盼唱熱公共交通

流行天后泰勒絲開唱 灣區盼唱熱公共交通
9天遭提6訴訟 西北大學陷體育#MeToo危機

9天遭提6訴訟 西北大學陷體育#MeToo危機
9天遭提6訴訟 西北大學陷體育「#MeToo」危機

9天遭提6訴訟 西北大學陷體育「#MeToo」危機

熱門新聞

王太太從台灣搬運十幾箱行李返美，其中有五大箱的中文繪本，需要行李推車才得以搬動。(受訪者提供)

舊金山機場行李推車免費用 旅客上演搶車大戰

2023-07-25 19:27
有些人在好市多購物時喜歡翻遍貨架以找到「最好的」，殊不知卻是不受歡迎的舉動。（本報資料照片）

結帳前不要… 客人5行為 好市多員工最討厭

2023-07-24 02:19
街貓在李景蘭的後院好像當自己家，或坐或躺的等著放飯。（李景蘭提供）

鄰居一口氣丟了20隻貓 善心華人成為貓媽媽

2023-07-26 17:21
圖為屋崙捷運上的乘客與執勤人員。（Paul Kuroda供圖）

3個月7人… 灣區捷運上吸毒過量死 人數續增

2023-07-26 02:20
好市多近幾個月開始嚴厲打擊會員卡濫用行為。（路透）

加州聖馬刁婦用丈夫好市多會員卡 被列黑名單禁入

2023-07-24 02:20
美西編劇工會拉美裔作家委員會副主席、電視編劇和製片人里韋拉（Jorge Rivera）說，好萊塢編劇和演員罷工的一個重要原因，是流媒體摧毀了以往行之有效的商業模式。（記者劉先進／翻攝）

「昔拿1萬今僅4元」 流媒體讓收入劇減 好萊塢罷工主因

2023-07-29 14:06

超人氣

更多 >
逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀
紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」

紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」
世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友
台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」

台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」
一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」

一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」