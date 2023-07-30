想不到這個小鎮 成為灣區租金最高的地方

根據 Apartment List 的數據，佛斯特城的租金比舊金山高出 47%。 （Getty Images）

舊金山 已成為全國負擔不起住房的標誌性城市，公寓租金 和房價使得中上收入階層居民感到緊張，更不用說普通收入人口了。但根據出租房屋網站Apartment List的數據，灣區 有一些城鎮的租金價格甚至遠遠超過舊金山。

根據截至 2023 年 6 月的最新公寓列表數據，佛斯特城（Foster City）是聖馬刁縣的一個通勤小鎮，約有 3萬4000 人，成為了灣區最昂貴的租賃市場。 佛斯特城坐落在海灣沿岸，以其優質學校和幾乎沒有暴力犯罪（自 2010 年以來，該市僅記錄了兩起兇殺案）而受到人們的青睞。

數據顯示，截至今年 6 月，佛斯特城兩居室單元的中位租金為 3770 元，比舊金山高出近 1200 元。而且比柏克萊的租金貴 1700 多元。至少自 2017 年以來，該市的租金中位數一直在 3000 元以上，這意味著六年或更長時間以來，它一直是灣區租金最貴的地方之一。

截至 2023 年 6 月，第二昂貴的租賃市場是都布林，正如「紀事報」此前報導的，自疫情爆發以來，這座城鎮呈爆炸式增長。矽谷小鎮庫比蒂諾以其蘋果總部而聞名，位居第四。

這些城鎮與佛斯特城具有相似的特點：犯罪率低、學校好，適合家庭居住，且距離灣區的主要就業城市足夠近，方便出行，但又足夠清净，给人感覺遠離城市生活的喧囂。