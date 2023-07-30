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半島持刀傷人案致1死1傷

記者李怡╱舊金山即時報導
半島持刀傷人案致1死1傷。（Getty Images）
半島持刀傷人案致1死1傷。（Getty Images）

聖馬刁縣警辦公室3日表示，一名 44 歲男子在红木城（Redwood City）一處住宅中刺傷兩名婦女，其中一人死亡，一人受傷。目前嫌犯被關押在聖馬刁縣監獄。這是由一場家庭糾紛引發的悲劇。案件還在進一步的審理調查中。

聖馬刁縣警辦公室的聲明表示，當局於30日凌晨 12 時 30 分左右接到一名女子撥打 911 電話。女子尖叫著求救，並稱有人試圖殺死她。

警員們抵達红木城橡樹大道（Fair Oaks Avenue） 3200 號街區，發現一名渾身是血的男子站在屋外。 警員在屋內發現了兩名女性受害者，身上有多處刀傷。她們被送往史丹福醫療中心，其中一名女性送醫後宣布死亡，另一名女子情況穩定。

嫌疑人馬丁內斯（Jose Uriarte-Martinez）涉嫌多項罪名其中包括，殺人罪、謀殺未遂、虐待兒童、對配偶同居者或孩子的父母造成身體傷害，以及違反家庭關係法庭命令。目前嫌犯被關押，不得保釋，並將於 8月7日出庭。

任何需要得到家庭暴力幫助的民眾，均都可撥打全國家庭暴力熱線 800-799-7233。

監獄

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