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台灣證交所到矽谷招商 鼓勵海外公司回台上市

記者江碩涵／矽谷即時報導
台美經濟穩定發展，不少台商企業在矽谷深耕茁壯，回台上市意願高。（記者江碩涵／攝影）
台美經濟穩定發展，不少台商企業在矽谷深耕茁壯，回台上市意願高。（記者江碩涵／攝影）

台美經濟穩定發展，不少台商企業在矽谷深耕茁壯，回台上市意願高，除了科技業、半導體業外，生技業也相當具有潛力。今年引發市場最大關注的就是AI相關產業，伺服器也成了熱門話題，位於矽谷的AMAX已於6月申請上市，也成了在美台商鮭魚返鄉最佳案例。

台灣證券交易所本月27日在矽谷舉行企業回台上市招商說明會，由台灣證交所、中國信託證券與資誠會計事務所（PWC）合辦，現場近百位相關投資人與廠商到場。台灣證交所上市二部經理袁正華表示，上一次到矽谷招商已是四年前，中間經過疫情停擺，今年是疫情後首度再來矽谷招商，不僅感受到矽谷的魅力依舊，且也能感受到四年來市場變化快速，而不變的仍是台灣的資本市場相當蓬勃。

袁正華表示，台灣資本市場一直以來都相當國際化，交易量不僅是全球第12名，總市值也是全球第17名，尤其外資持股目前占40%，最高曾達46%，在特殊地緣政治下，外國機構還是願意投錢到台灣，顯示台灣企業的卓越，以及在台上市的未來性與爆發性。

今年矽谷最知名的回台上市案件就屬AMAX -KY，由中國信託證券輔導申請上市。據了解，AMAX上市案其實三、四年前就開始發展，但中間遇到疫情而停擺，直到今年6月才真正掛牌。AMAX位於矽谷佛利蒙，主推各式高階伺服器存儲產品、機櫃系列產品，客戶多為歐美科技業領導廠商或新創獨角獸公司，搭上近期伺服器升級熱潮、ChatGPT等生成式人工智慧（Artificial Intelligence, AI）應用崛起，未來發展大有潛力。

中國信託證券表示，除了已成案的AMAX外，目前美國大約有十家左右的台商都有意願回台投資，除了科技業外，生技業也是相當重要的發展產業，另外值得注意的是，有一家台商在美國是Home Depot、Walmart實體商店內層架的供應商，在美國也享有相當大的產值，近年很可能回台上市。

袁正華表示，自2010年以來海外企業回台上市約有80家，其中有10%占比來自美國，隨著台灣與美國、東南亞貿易經濟連結度提升，相信美國台商回台上市的數量有機會再增加。他分析，回台上市不僅可讓企業獲得更多資金挹注，同時也能將更多外國資金帶到台灣，有助於台灣更安全、強大，加強更多國際連結。

台北駐舊金山經濟文化辦事處經濟組長陳愛蘭表示，政府自2019年起積極推動歡迎台商回台投資方案，截至今年7月21日止，有1,378 家廠商通過審核回台投資，總投資金額約670億美元（新台幣2兆820億元），預估創造台灣就業人數為 14萬6,193 人，帶動台灣經濟發展，政府積極鼓勵海外台商，回台投資、上市，鮭魚返鄉。

今年矽谷最知名的回台上市案件就屬AMAX -KY，由中國信託證券輔導申請上市。（...
今年矽谷最知名的回台上市案件就屬AMAX -KY，由中國信託證券輔導申請上市。（記者江碩涵／攝影）

矽谷 投資 證券

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