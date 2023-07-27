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金山知名華人餅店東主 遭持槍搶寶馬車還被毆打

記者劉先進╱屋崙即時報導
劫匪搶劫瞬間。（視頻截圖）
劫匪搶劫瞬間。（視頻截圖）

屋崙華埠知名金寶石餅店東主傅宏基（Weng Kee Fu）27日說，25日在美麗湖附近的東12街和2街不幸遭遇2人持槍搶劫且毆打，搶走一輛寶馬車（BMW）。他被劫匪用槍柄打中面部和耳朵，雖然身體受輕傷，但並無大礙。目前，屋崙警方正在調查中。

屋崙華埠商會基金會主席陳錫澎表示，當天傅宏基是去探望母親時出事。劫匪衝過來搶走車鑰匙，還用手槍槍柄毆打他。他一度不見了手機，後來才找到。在報警的時候，傅宏基驚慌之下，甚至報錯了自己的寶馬車牌號。好在手機存有照片，才糾正號碼。

傅宏基說，25日他休息。上午10時35分左右，他駕車到東12街夾2街附近的老人公寓，打算接母親出來喝早茶。在路邊停好車，查看發現，車停的位置稍稍偏。因為擔心擋住別人的路，所以他再次上車，準備挪一下。此時，有人駕車從附近街道轉過來停下，一個非裔男青年從車上衝下來，手上拿著槍，來者不善。他趕緊鎖車門，但還是遲了一步，對方抓住車門，將他從車上拉了下來。此時，另一個非裔男子，也從車上跑下來極速殺到，手中同樣拿著槍。兩人大聲索要車鑰匙和手機，他跌倒在地上。

傅宏基驚慌之下，從口袋掏物品的動作有些慢，劫匪就用手槍槍柄毆打他。他的耳朵和面部被打中，還一度流血。他先是掏出車鑰匙，被劫匪一把奪走。接著遺落一些錢幣，但沒有找到手機。

ABC 7電視台知名亞裔記者Dion Lim的報導中，一個路人拍攝的手機視頻顯示，兩個劫匪分別身穿黑色和白色連體衫帽服，兩人都拿著手槍，指向傅宏基。後者將車鑰匙遞給劫匪，劫匪逃之夭夭，接著可以看到劫匪驚慌失措，開車逃離現場，連車門都沒關好。

傅宏基說，路邊有兩個好心人幫忙報警，警方也有過來調查取證。他的寶馬上安裝有定位跟蹤器。聯繫廠家後發現，在事發的25日當晚，定位跟蹤器已被拆除。他懷疑劫匪非常有經驗，專找寶馬等好車下手，移除跟蹤器的手法嫻熟。劫匪當天並非一路跟蹤搶劫，而是轉過路口，看到機會就動手。

圖為被搶走的寶馬車。（陳錫澎供圖）
圖為被搶走的寶馬車。（陳錫澎供圖）
屋崙華埠知名金寶石餅店東主傅宏基（左）25日不幸遭遇2人持槍搶劫且毆打，搶走一輛...
屋崙華埠知名金寶石餅店東主傅宏基（左）25日不幸遭遇2人持槍搶劫且毆打，搶走一輛寶馬車。（記者劉先進╱攝影）

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