毆打舊金山88歲亞裔婆婆案嫌犯被控 與兩年前襲擊陳錫澎者為同一人

27歲的屋崙居民林西。（KTVU畫面)

舊金山 地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）今日早晨宣布，27歲的屋崙 居民林西 （James Lee Ramsey）因在Ellis街區無端襲擊一名88歲亞裔 婆婆，受地檢長指控多項重罪。前屋崙華埠商會會長陳錫澎向本報確認，該案嫌犯林西也是在2021年4月29日屋崙百老匯街700號路段的襲擊陳錫澎者。據他了解林西在一年前被釋放。

在地檢長辦公室的聲明中表示，林西在21日（周日）被舊金山警局逮捕，他現被指控多項重罪和指控，包括虐待長者重罪、以可能造成嚴重身體傷害的攻擊罪 、造成嚴重身體傷害毆打罪。另外，他還被指控一項與現場第二名受害者有關的毆打輕罪和破壞公物輕罪。

「林西被指控的罪行非常可怕，」謝安宜說，「我感謝目擊者在警察到達前，將林西留在現場並確保他沒有逃跑。我的辦公室代表受害者，以及每一位受夠了這種無恥暴力的舊金山居民，維護正義並尋求讓他為自己的罪行負責。」

林西於21日上午11時16分左右無端襲擊一名88歲亞裔婆婆，他將受害者踢倒在地。一名目擊者將林西留在現場，直到警察到達。 據稱，林西還毆打了目擊者。 警察在現場提供了援助並召集了醫務人員，將婆婆送往當地醫院，婆婆傷勢並沒有生命危險。

林西定於25日下午1時半在舊金山法庭受審。 由於林西構成公共安全風險，檢察官正在尋求對他進行審前拘留。 如果所有指控均成立且所有指控均屬實，他將面臨超過10年監禁。