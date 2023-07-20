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中國億萬地產大亨飛舊金山出庭 承認賄賂前工務局局長

日駐美外交官路上遭街友推倒見血 兇手是襲亞裔慣犯

中國億萬地產大亨飛舊金山出庭 承認賄賂前工務局局長

編譯組／舊金山20日電
舊金山貪瀆案中，中國地產商張力承認賄賂前舊金山工務局局長努魯（圖）。 （美聯社）
舊金山貪瀆案中，中國地產商張力承認賄賂前舊金山工務局局長努魯（圖）。 （美聯社）

在飛機從倫敦起飛13個小時後，中國億萬富翁張力步入舊金山法庭面對指控。指控稱，張力賄賂前舊金山工務局長努魯（Mohammed Nuru），以快速推進他的一個項目。

當天庭審結束時，檢察官與張力達成了一項協議：張承認，在這位前工務局長2018年前往中國的一次旅行中，張力用食物、飲料和其他便利條件賄賂了他。他同時面臨一項共謀電信服務欺詐的指控。檢察官同意，只要張承認不當行為並支付5萬美元罰款，將在三年後撤銷指控。

檢察官還對張力的公司Z&L Properties Inc.參與賄賂計畫提出了共謀和欺詐指控。根據張與檢方達成的協議，其公司還將支付100萬元的罰款，並實施一項企業合規計畫。

庭審當晚，張力被送上另一架飛機，返回中國。張的律師伯林加姆（Roger Burlingame）說，他和他的團隊能夠讓檢察官同意撤銷對其當事人的指控，他感到非常高興。

富力集團總裁張力。（取材自南方+）
富力集團總裁張力。（取材自南方+）

張力的跨洲之旅標誌著舊金山市府腐敗案調查的最新一章。此一腐敗調查已涉及十多名官員、承包商、商人、建築檢查員和開發商。聯邦調查人員於2020年1月逮捕了努魯，揭開了聯邦腐敗調查的序幕。努魯隨後於2022年初承認了欺詐指控，目前正在監獄服刑，刑期為七年。

檢方指控顯示，張力希望通過影響努魯，在Fulton街555號一處多功能房產的建設和開發過程中，在決策和市政審批上獲得特殊對待。2014年和2015年，在舊金山的經濟空前高漲之際，中國資金湧入了該市的房地產市場。其中比較激進的投資者是Z&L Properties公司，在灣區和洛杉磯買下了12塊住宅用地，建成後可提供3400套公寓。檢察官最初於2021年5月對張力提出指控，但直到2022年12月當局才在英國逮捕了他。張力在引渡問題上抗爭了大約六個月，最終同意向美國當局自首。

聯邦第一助理檢察官羅賓斯（Patrick Robbins）說：「對於那些試圖腐蝕美國公職人員的人，無論他們身在何處，我們都將動用手中的權力將他們繩之以法，並讓他們對法治負責。」

前聯邦檢察官說，聯邦檢察長辦公室決定向張力提出暫緩起訴協議是相當罕見的。

檢察官 舊金山 投資

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