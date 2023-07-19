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矽谷年中經紀人論壇：高利息下灣區市場仍然強勁

記者張曼琳╱灣區即時報導
萊文(左上）認為在高利率環境下，灣區租賃市場仍然強勁。（記者張曼琳╱截屏）
萊文(左上）認為在高利率環境下，灣區租賃市場仍然強勁。（記者張曼琳╱截屏）

矽谷年中經紀人論壇（Silicon Valley Mid-Year Broker Forum）19日邀請到多位地產業界專家，一同展望灣區商業地產的前景。專家認為，在高利率下灣區租賃市場仍然強勁，聖荷西甚至創下租金歷史新高。

當天早晨的論壇中，多位專攻不同商業地產領域的經紀人，包括擅長房產租賃領域的拉默森(Bart Lammersen)、擅長投資多單位房產 的萊文(Adam Levin)，以及工業房產（Industrial)方面的薩瑟蘭（Chip Sutherland）和資本市場投資的齊格爾博伊姆（Andy Zighelboim）在論壇中發言。

萊文介紹他對目前投資市場的見解，認為因為近期的利率大幅上升，導致很多地產投資者在市場持觀望態度，並重新考慮其資本化率（Capitalization rate)。他指出，所有的投資者都想見到積極槓桿作用下的投資，利率大幅上升後令市場的趨勢轉為，湧現出大都是付出很多首付的現金買家。

他說：「但總體而言，基本面仍然強勁。我們租賃單位的空缺率很低，也認為市場對租賃單位有強勁的需求，」萊文指出，儘管有媒體宣傳灣區居民都在離開灣區，但他認為，灣區的就業機會仍然強勁。並透露，灣區的高薪租戶，在某些情況下創下租金歷史新高，「特別是在聖荷西，我們看到那裡的出租單位的平均租金仍然超過每月3000元。」

萊文表示，灣區的每個城市的地產市場都存在一些差異，「這種宏觀經濟學往往關注像是聖荷西、舊金山這樣的大城市，」但他也看到東灣、聖馬刁縣、聖他克拉拉縣的市場強勁他舉例，就算是山景城（Mountain View）這樣的特定有著不同租金限制法的城市，因為是谷歌公司的所在地，仍是一個具有潛力的市場。

灣區 投資 租金

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