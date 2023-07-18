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舊金山辦流動夜市阻礙多 加州擬立新規開綠燈

中央社／舊金山18日專電
舊金山市議員殷嘉立（中）受台北饒河夜市氛圍啟發，推動舊金山辦夜市，但礙於加州法規限制，申請流程繁複。加州眾議員楊馳馬（左二）協助下，新法規有望簡化流動夜市申請流程，並讓全加州城市都能舉辦夜市。（中央社）
舊金山市議員殷嘉立（中）受台北饒河夜市氛圍啟發，推動舊金山辦夜市，但礙於加州法規限制，申請流程繁複。加州眾議員楊馳馬（左二）協助下，新法規有望簡化流動夜市申請流程，並讓全加州城市都能舉辦夜市。（中央社）

舊金山疫後復甦艱辛，台灣女婿、市議員殷嘉立受饒河夜市氛圍啟發，9月將於選區試辦夜市，但礙於州法規定，申請流程繁瑣，加州眾議員楊馳馬擬提新法，盼夜市能普及全加州。

加州眾議員楊馳馬（Matt Haney）與舊金山市議員殷嘉立（Joel Engardio）一同宣布提出AB441新法案，為的是「流動夜市常規化」。

根據加州現行法律，主辦單位若想定期舉辦夜市，每隔幾個月就必須重新申請許可證，每次最多須繳交數千美元。

殷嘉立為舊金山西區首位公開同志身分的市議員，他在華人眾多的選區表示，去年當選後和台灣丈夫回台，逛饒河夜市時，驚覺那裡的歡樂氣息，是舊金山人所需要的，便就辦夜市的可能性徵詢市民意見，獲得「熱烈迴響」。

根據多倫多大學一項調查，去年12月至今年2月，舊金山市中心整體活動，僅恢復COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發之前的3成。

「各年齡層的市民告訴我，他們不僅想要夜市、而是需要夜市。」殷嘉立說道。他還強調，舊金山疫情過後，面臨治安和經濟問題，夜市是改善問題的最佳解方，因為「更多的人潮會讓城市更安全、店家生意變好」。

殷嘉立說，想法要落實並不容易，光是「定期舉辦」就遇上州法阻礙，因此他找加州眾議員楊馳馬討論，提出新法規，目標是每個月都能辦一次夜市。

此法案通過後，加州所有城市都將適用，許可證效期預期可維持一年。

今年9月15日，「前導夜市」將在殷嘉立選區內的爾文街（Irving St.）封街舉辦，從傍晚5時一路開到晚上10時。

現場有媒體再三質疑噪音問題，殷嘉立回應，夜市在週五晚間營業，希望能創造歡樂，會控制音量，但目前聽到的都是正面反饋，會持續和社區溝通。

主辦人裴狄特蒂（Angela Petitt）補充，辦活動各方一定會有不同意見，將在「前導夜市」舉辦後，視情況來做調整。

裴狄特蒂告訴中央社，她參考全世界各大夜市，包括台灣夜市的設計，預期在3個區街擺放80個攤位，融合美食、遊戲、商品等元素。

舉辦夜市的爾文街以雜貨店和餐飲店居多，一間甜甜圈店的老闆向中央社表示，屆時將延長營業時間，希望民眾逛夜市時，也能順道光顧附近的店家。

加州 舊金山 眾議員

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