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台父子流落南灣遊民收容所 感謝各界捐款展開新人生

記者孫愛薇╱南灣即時報導
為鄭姓父子所募款的Gofundme已經來到23萬美元的籌款。（擷取自GoFundMe）
為鄭姓父子所募款的Gofundme已經來到23萬美元的籌款。（擷取自GoFundMe）

台灣父親鄭先生（Austin Cheng）與其幼童威廉（William Cheng）因遭遇家庭突發的意外，流離失所住在車上超過兩個禮拜，日前住到桑尼維爾遊民收容所的消息，經過主流媒體披露報導後，引發灣區華人的關心。各界的捐款與愛心不斷，都希望能盡一己之力為鄭姓父子改善生活，從人生的低潮裡走出。

其中幼童威廉兩歲屬於美國籍，去年在南加和中國籍母親遭遇車禍。威廉的母親不幸過世，而威廉也身受重傷，急需醫護的救治。由於事情發生突然，鄭先生心情遭受打擊，接受了醫院提供的心理諮商協助。父子倆因無醫療保險欠下醫療巨款。鄭先生太太的身後事也因此擱置，無法舉行葬禮。

金山灣區華僑文教中心主任莊雅淑表示，日前台北駐舊金山經濟文化辦事處已派員送去關懷，僑教中心也透過聖荷西僑界急難救助協會提供鄭姓父子協助，目前僑界已經捐款達兩萬美元。在15日「聽見原聲，看見台灣」的表演現場中，僑胞也為鄭姓父子募得一萬美元的急難救助金。

鄭先生透過急難救助協會會長韓中芬轉達本報，他收到了大家的善心，每個留言的祝福都收到了，內心感到十二萬分的感謝。甚至在與韓中芬的電話中，當場感動到淚流滿面無法言語。他表示：「所有的心意都收到了，感恩再感恩。不知道能用什麼言語表達心中對所有幫助他們父子倆人士的感謝。」

韓中芬表示，已收到許多僑胞的善心捐款，也會轉交給鄭姓父子。目前父子居住已有著落，但因為有許多待辦事項，也希望外界留給孩童更多隱私，不要打探或曝光他們未來的住所與生活。

截稿為止，為鄭姓父子所募款的Gofundme已經來到23萬美元的籌款。來自各界的善心捐款，期待涓滴成海，為他們帶來雪中送炭，迎接新的人生。

捐款連結https://www.gofundme.com/f/please-help-baby-william-pay-his-medical-bills。

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