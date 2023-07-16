為湊露營團咖 網路徵旅伴 成團前先吃頓飯試水溫

陳小姐表示位在優勝美地的類露營模式近年受到家庭的喜愛，什麼都不用帶，到露營場直接入住露營車。(受訪者提供)

夏季到來，就是野外活動的高峰期。露營湊團咖成為臉書 社團常見詢問。因露營需要攜帶的設備較多，人多些一起參與才更有樂趣。甚至有露營社團團長預定露營場地，開團讓團員一起來參加，讓彼此不認識的露營旅伴，成為日後固定活動旅伴。

陳小姐一家四口，想要參加優勝美地 類露營場地。但是擔心只有自己一組人去露營太孤單，周遭的朋友又剛好沒有時間參加，只好上網到媽媽社團號召旅伴一同前往露營。最後順利找到四組有意願一起露營的家庭。為了避免旅途中有相處不佳的問題，在出發前，所有家庭還一起在灣區 先聚餐磨合一下，讓小朋友互相熟悉露營旅伴。

因為上網找到旅伴是原本生活圈中不會遇到的朋友，陳小姐分享說：「旅程中有平常不一起玩的朋友，會有不同的火花！聊的話題也不會限制在自己熟悉的話題，就連露營會帶的食材也是！有網路找來的旅伴旅行是很特別的體驗。」

熱衷於野外露營的謝小姐，家中備有各種露營設備，光去年就參與20趟露營活動。她回憶，自己到剛來美國時認識的人不多，家中又只有一個孩子，有相同露營興趣的朋友不多。但露營就是要一群人一起才好玩，孩子也要有同齡伴一起玩，大人才能比較放鬆，所以當時在臉書社團找同好一起露營，之後變成戶外活動固定旅伴。

她也提到，有些新手想露營，但沒有安全感，怕自己無法完成露營，或是設備上的不齊全。露營新手就會找有經驗的老手一起露營，體驗露營的樂趣。即使到了現場發現有東西忘記帶，或是設備不會使用，也有人可以詢問，互相交流學習，互相照應。