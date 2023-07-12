屋崙入室搶劫案件激增 警方發布預防建議

屋崙警方表示，該市的部分的地區入室搶劫案件有所增加，並向居民提供了如何降低入室搶劫風險的建議。（取自屋崙警局臉書）

屋崙 警方今日中午通過書面聲明表示，該市的部分的地區入室搶劫案件有所增加，並向居民提供了如何降低入室搶劫風險的建議。

屋崙警方在聲明中指出，入室搶劫案有所增加的地區，包括勞雷爾 (Laurel)、北山 (North Hills)、Joaquin Miller和大聖安東尼奧 (Greater San Antonio) 社區。警方稱，在最近的案件中，武裝後的犯罪人員通過踢門、威脅受害者和搶走受害者財物等方式強行進入房屋，然後逃跑。

屋崙警局還為居民提供了避免入室盜竊，至少減少此類犯罪發生的提示和建議，包括要確保所有門窗均已正確固定，並考慮使用安全桿或門撐加固大門。通過安裝帶有運動檢測 、監控攝像頭和警報器的安全系統來加強家庭安全。使用帶有運動傳感器的室外照明。修剪門前和周圍的樹籬和灌木叢，以消除潛在的罪犯可以藏身的空間。未經核實身份，不要給陌生人開門。制定家庭應急計畫，其中包括安全的集合點。加入所在社區的鄰里守望計畫等。

警方正在調查近期發生的入室搶劫案件，並敦促遭受此類犯罪的受害者致電警局熱線(510)238-3326。還表示，居民應報告任何可疑活動，或有助於警方防止入室搶劫的信息。