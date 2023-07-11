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金山華人留學生機場加油 10秒不到被搶

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金山華人留學生機場加油 10秒不到被搶

記者劉先進╱屋崙即時報導
東灣的何先生9日到屋崙國際機場接送三個中國留學生參加灣區夏令營，在附近的Chevron加油站加油。有劫匪停車過來，不到10秒偷走一個背包，其中包含手機和筆記本電腦，學生至少損失2000元。（何先生供圖）
東灣的何先生9日到屋崙國際機場接送三個中國留學生參加灣區夏令營，在附近的Chevron加油站加油。有劫匪停車過來，不到10秒偷走一個背包，其中包含手機和筆記本電腦，學生至少損失2000元。（何先生供圖）

東灣的何先生11日表示，9日到屋崙國際機場接送三個中國留學生參加灣區夏令營，在附近的Chevron加油站加油。因為天氣冷，待在車上。沒想到，有劫匪停車過來，不到10秒偷走一個背包，其中包含手機和筆記本電腦。學生至少損失2000元。他已經報警。

何先生還想提醒華人朋友，不要到屋崙機場附近加油站加油。因為當地最近數月至少發生40起搶劫，估計全部是針對遊客或從機場出來的市民。他也希望屋崙警局或政府採取雷霆手段，遏制搶劫，避免市民損失。也避免頻繁罪案影響屋崙和灣區的旅遊、教育產業。

何先生說，9日下午1時40分，他從屋崙國際機場機場接送三個中國學生回來。因為汽車沒油，就跑到98街191號的Chevron加油站加油。因為天氣比較冷，他和三個學生就待在車上等加滿油。他則透過倒視鏡觀看加油情況。

何先生的加油槍位於靠邊的位置。這時一輛轎車經過，在前方停下來，打開車門。何先生以為是途徑的車。接著，一亞裔開車經過，使勁按喇叭，何先生沒有多想，還以為是前車堵住了亞裔的道路，所以他按喇叭。沒想到，亞裔司機見狀，打開車門說，有人要偷你東西。

何先生這才發現，車子加油沒上鎖，前面停住的車子下了人，偷偷摸過來，打開他的車尾箱，偷走一個背包。因為車內到處都是行李，擋住視線，所以他沒看到。

何先生趕緊下車追趕。但賊人狡猾且輕車熟路，跳上打開的車門，開了車溜之大吉。因為事發倉促，何先生也沒看清楚對方車牌。「有人搶東西，第一反應是追上去，但跑了七八步，就發現追不上，只能作罷。事後也慶幸，好在沒追上，如果追上，不知道會發生什麼情況，對方可能有槍。」

事後，那個亞裔司機過來聊天，才知道他是華人。留學生檢查發現，被搶劫的包內有手機、筆記本電腦和信用卡、國內的身份證等證件，損失約為2000美元，好在護照在學生上身上。該留學生還丟失了牙刷、衣服等日用品，何先生也要幫著去購買。

何先生當時趕到屋崙機場附近的一個縣警辦公室報警。但對方說，事發地歸屋崙警局負責。考慮到留學生需要趕緊到學校夏令營報到，四人只能暫時離開，直到第二天10日才在網上報警。

何先生說，他搜索發現，該加油站數月內有近40起類似案件，不少市民在網站上留言說被快閃搶劫或被砸破車窗偷竊。此次他遭遇搶劫，也是作案手段嫻熟，開著車門方便逃跑，且明顯盯著下飛機的遊客或市民作案。此舉對屋崙乃至灣區的旅遊業、教育業都是個打擊，「別人碰到類似的搶劫，第一印象非常不好。」

何先生希望市府和警局盡快出手，對症下藥，抓獲搶劫或偷竊團夥。記者在Yelp上該加油站的評論下方，也看到多個網友投訴被投被搶，有人還放上照片。

截至發稿前，屋崙警局還未回答本報採訪詢問。

圖為網友此前拍攝照片，顯示車窗被砸。（取自Yelp網站）
圖為網友此前拍攝照片，顯示車窗被砸。（取自Yelp網站）
東灣的何先生9日到屋崙國際機場接送三個中國留學生參加灣區夏令營，在附近的Chev...
東灣的何先生9日到屋崙國際機場接送三個中國留學生參加灣區夏令營，在附近的Chevron加油站加油。有劫匪停車過來，不到10秒偷走一個背包，其中包含手機和筆記本電腦，學生至少損失2000元。（何先生供圖）

屋崙 加油站 中國留學生

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