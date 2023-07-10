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舊金山名品店大白天又遭搶劫

記者李怡╱舊金山即時報導
10日下午，一輛警車停在古馳（Gucci ）店外，調查搶劫事件。（記者李怡╱攝影）
10日下午，一輛警車停在古馳（Gucci ）店外，調查搶劫事件。（記者李怡╱攝影）

位於舊金山市中心聯合廣場的名品店古馳（Gucci ）10日下午 3時40分 左右，遭到搶劫，損失價值約 4萬8000萬元的商品。據目擊者稱是團夥作案，有多名嫌疑人參與搶劫。

從東灣佛利蒙前來舊金山聯合廣場購物的華人Jenny zhao表示：「近來與親友的聚會都是盡量避開舊金山市中心，因為聽說這裡治安情況不好。今天來了之後，在進停車場的電梯時被無家者尾隨，真是嚇出了一身冷汗。從停車場出來又看到警車停在了Gucci店外在抓搶劫犯，真是如電影片段般驚悚。經歷了此情此景之後什麼都不想買了，只想趕快離開這裡。」

舊金山警察局在接到報案後，對搶劫犯進行了追蹤，目前尚未有人員被捕。另據舊金山警察局的錄像顯示，9日下午4時15分左右，同樣是聯合廣場的名品店路易威登（ Louis Vuitton） 也遭到了搶劫襲擊。警方表示，當時員工目擊大約有10 名涉案人員。

早在2021年底，舊金山聯合廣場附近的路易威登名品商店遭數十名蒙面人洗劫。當時店面的玻璃被打碎，多名搶劫犯乘車逃跑，警方逮捕八人。

自從上次的搶劫事件發生後，聯合廣場的多家名品點都加強了安保措施，如店門前配備安保人員，進店需要預約製等等。但時隔不到兩年，名品店遭搶劫事件再度發生，令民眾感到恐慌不安。

舊金山 警察 華人

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