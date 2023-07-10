新冠疫情解封首次暑期長假 灣區進口商買氣反而淡

iTaiwan Foods門市做出產品促銷活動拉抬買氣。(記者孫愛薇╱攝影)

新冠疫情 在2022年解除後，迎來後疫情時代。零售商家在撐過兩年多的疫情市場考驗後，熬到解封市場回溫。今年暑假為解封後第一次暑期長假，多數家庭也等到暑期可以報復性出遊的時機。但對於舊金山灣區 專做亞洲進口食品的商家而言，反而遭遇因長假帶來銷售量的下滑。

台灣食品進口商iTaiwan Foods 就遇到暑期淡季問題。這家公司在北加與南加共有四間零售門市。營運主管KC Chu表示，暑假對於零售通常銷售比較淡一些。 加上iTaiwan Foods大多數以台灣消費者為主，台灣解封以後，消費者從年初開始陸續都安排回台灣旅遊度假。暑假許多家長都會帶小朋友回台放假， 所以從六月開始銷售有受一些影響。

針對營運上的調整，KC Chu提到，七月份開始針對夏日飲品部分做促銷，每周末也會做商品試吃提升消費體驗。接下來也會引進更多台灣新商品刺激買氣。針對外州的客人也提供了電商平台寄送的服務， 讓不能自己到店消費的客人多了一種購買管道。

在灣區擁有兩間門市的的台灣食品進口商康寶食品，創辦人之一的Sophia指出，在疫情時，貨量的需求很大，下單也就大膽一些。後疫情時代市場變化很大，網路訂單下滑，反倒是門市的來客上升。一升一降之下，總銷量沒有太大影響。再來暑假本是銷售的淡季，多數消費者都出門去玩，在銷量上會稍微有調整。

面對疫情結束後，遇到首次暑假，Sophia表示，要有好的商品以及活動案，而且要維護商品品質，才能持續吸引消費者目光。許多優質店家以為撐過的疫情，生意就會好轉。結果還是熬不過關門 ，真的很可惜：「後疫情時代，消費者對商品的需求結構也有所改變。所以我們要走在市場的前方隨時調整。」