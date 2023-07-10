優勝美地遊客塞爆入口 華人妙招：下午入山避人潮

優勝美地景觀優美，今年水量充沛，在橋邊拍攝都會沾到水氣。受訪者Sally建議雖然是盛夏，但入山時一定要帶薄外套。(受訪者提供)

今年2月優勝美地 遭遇破50年紀錄大降雪，因超大雪曾迫使優勝美地國家公園短暫關閉。重整開放後的優勝美地，在夏季迎來充沛水量的壯闊景觀，知名瀑布景點更是流水奔騰，有別於前幾年加州 極度乾旱時期的景色。

新冠疫情 解封後第一個暑假，優勝美地波瀾壯闊景色迎來更多遊客上山觀賞。有網友分享入山，甚至需要等待長達兩個半小時才能通過入山閘門。遊客人數太多，讓優勝美地遊客中心持續發出簡訊，通知遊客請不要上山。

灣區華人Sally一家就在7月初上山旅遊。她們選擇從南灣直接開到優勝美地，等到抵達時，已經是下午4時多。Sally原以為暑假時間優勝美地會人滿為患，沒想到北邊的入口完全不用排隊。

看到優勝美地景色，她表示：「每條溪水瀑布都奔騰川流！」充沛的水量，讓站在橋邊照相留念的一家人都沾到溪流沖刷下來的水氣。她建議前往遊玩的遊客，雖然現在是7月盛夏，最好還是要攜帶薄外套，避免著涼感冒。

Sally一家尚未上山，手機裡已經一直收到優勝美地客滿的訊息，通知遊客請不要上山。她提醒大家，如果可以，下午再進優勝美地：「我們大概都下午1點到3點才進入優勝美地，從南邊入園。大概等待入閘門時間最快10分鐘，最久45分鐘。」

除了瀑布美景與陡峭的山景，Sally還建議可以去看看遊客較少的一條小徑，從優勝美地南邊入口進去之後，右轉Mariposa Grove Welcome Plaza停車。轉搭接駁車到Yosemite Grizzly Giant trail，在這裡可以看到殞落的大樹根，還有優勝美地裡最老的一棵樹。