優勝美地遊客塞爆入口 華人妙招：下午入山避人潮
今年2月優勝美地遭遇破50年紀錄大降雪，因超大雪曾迫使優勝美地國家公園短暫關閉。重整開放後的優勝美地，在夏季迎來充沛水量的壯闊景觀，知名瀑布景點更是流水奔騰，有別於前幾年加州極度乾旱時期的景色。
新冠疫情解封後第一個暑假，優勝美地波瀾壯闊景色迎來更多遊客上山觀賞。有網友分享入山，甚至需要等待長達兩個半小時才能通過入山閘門。遊客人數太多，讓優勝美地遊客中心持續發出簡訊，通知遊客請不要上山。
灣區華人Sally一家就在7月初上山旅遊。她們選擇從南灣直接開到優勝美地，等到抵達時，已經是下午4時多。Sally原以為暑假時間優勝美地會人滿為患，沒想到北邊的入口完全不用排隊。
看到優勝美地景色，她表示：「每條溪水瀑布都奔騰川流！」充沛的水量，讓站在橋邊照相留念的一家人都沾到溪流沖刷下來的水氣。她建議前往遊玩的遊客，雖然現在是7月盛夏，最好還是要攜帶薄外套，避免著涼感冒。
Sally一家尚未上山，手機裡已經一直收到優勝美地客滿的訊息，通知遊客請不要上山。她提醒大家，如果可以，下午再進優勝美地：「我們大概都下午1點到3點才進入優勝美地，從南邊入園。大概等待入閘門時間最快10分鐘，最久45分鐘。」
除了瀑布美景與陡峭的山景，Sally還建議可以去看看遊客較少的一條小徑，從優勝美地南邊入口進去之後，右轉Mariposa Grove Welcome Plaza停車。轉搭接駁車到Yosemite Grizzly Giant trail，在這裡可以看到殞落的大樹根，還有優勝美地裡最老的一棵樹。
Sally還分享，如果常常到國家公園旅遊，建議購買國家公園年票，一年只要80元。一個國家公園門票大約為20至30元，一年只要去三四趟就可以回本。另外在今年8月31日前，小學四年級生可免費兌換國家公園年票，需上everykidoutdoors.gov政府官網申請。家長也可以免費入園。
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