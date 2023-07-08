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DMV進行吸麻駕車研究 徵尋志願者

記者葛歆睿 / 南灣即時報導
DMV將進行吸食大麻對駕駛能力影響的研究，並為此尋找志願者。（記者葛歆睿 / 翻攝）
DMV將進行吸食大麻對駕駛能力影響的研究，並為此尋找志願者。（記者葛歆睿 / 翻攝）

據CBS電視台報導，加州車輛管理局（Department of Motor Vehicles，DMV）將進行吸食大麻對駕駛能力影響的一項測試研究，並為此尋找志願者。

參與研究的志願者將吸食大麻或安慰劑，然後駕駛一輛裝有傳感器的汽車繞著加州公路巡警（California Highway Patrol，CHP）學院的賽道行駛。他們的行為，即使動作微小到2公尺內，都將被記錄下來。

加州自2018年以來將娛樂性大麻合法化後，但一直沒有對吸食多少大麻便不能駕車進行統一的規定，目前僅靠執法警員的判斷。

CHP官員拉米雷斯（Vince Ramirez）指出，受到麻醉品或大麻影響的人，往往反應較慢，比如轉動方向盤的方式，踩剎車的方式。因此，為了逮捕吸食大麻駕車上路的司機，警員接受了培訓，以便尋找相關的跡象。「我們會看著他們的眼睛，聽他們說話的方式，很多時候，麻駕者說話含糊不清或說話速度較慢。」

反酒駕人士卑爾根斯托克（Lori Bergenstock）與「母親反醉酒駕駛組織」（Mothers Against Drunk Driving，MADD） 支持對大麻對駕駛的影響進行更多的研究。「越深入研究大麻對駕駛的影響，了解越充分，執法部門就更有能力應對它。」

這項研究已獲得聯邦和州的批准，並將由加州大學聖地亞哥分校醫用大麻研究中心的科學家監督進行。目前，DMV正準備開始招募志願者。

大麻合法化 加州大學 DMV

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