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「金山之光」李玟卡拉OK錄歌獲讚好聽 從此發現歌星潛質

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「金山之光」李玟卡拉OK錄歌獲讚好聽 從此發現歌星潛質

記者劉先進 ／舊金山即時報導
李玟在舊金山出道，曾在1991年奪得舊金山華埠獅子會妙齡小姐慈善活動冠軍。（紀慶川供圖）
李玟在舊金山出道，曾在1991年奪得舊金山華埠獅子會妙齡小姐慈善活動冠軍。（紀慶川供圖）

知名華人天后級歌手李玟（CoCo Lee）在家中輕生，不幸離世，終年48歲。「金山之路」作者暨美國華人收藏協會秘書長招思虹5日表示，得知李玟離開，震驚且悲痛。李玟在舊金山出道，曾在1991年奪得舊金山華埠獅子會妙齡小姐慈善活動冠軍，是舊金山人的驕傲，也是華人的驕傲。高中時，她去漁人碼頭唱卡拉OK錄下一首歌，朋友拿到父親餐廳播放，很多顧客說好聽，要購買錄音帶。正是這段經歷讓李玟知道，自己有做歌星的潛力。

李玟生於香港，父親為印尼華僑，母親為香港人。她九歲時移民舊金山，在爾灣加大生物學系肄業，和舊金山淵源頗深。招思虹曾專門在金山時報刊文「金山之路話李玟」，撰寫她的故事。原來，李玟原名李美林，1993年參加香港新秀歌唱比賽獲得第二名，隨後進入娛樂圈，到台灣發展。但公司有歌星也叫「美林」，為避免混淆，以大局為重，她忍痛將曾奪冠的「李美林」改名，不料此後大紅大紫。

「老天很公道，加倍償還李玟。她在香港不得志，卻在台灣闖出名頭。」招思虹說，一次偶然的機會，讓李玟知道自己有做歌星的潛質。當時讀高中，她與同學去漁人碼頭唱卡拉OK，一時貪玩，錄下自己的歌曲。好朋友將歌曲帶到父親餐廳播放，不少客人讚不絕口，都說歌曲動聽，希望購買李玟的錄音帶。

1991年，仍就讀高中的李玟，在母親和學校的鼓勵下，報名參加舊金山華埠獅子會的妙齡小姐慈善選美活動。該活動籌集善款捐助安老自助處等十多個非營利機構。李玟憑藉豐富的學識和出色才藝脫穎而出，奪得妙齡小姐桂冠。同時，李玟的二姊李思林也斬獲舊金山玫瑰皇后。李家雙喜臨門，在舊金山傳為一時佳話。

上世紀90年代，李玟（左）、二姊李思林（右）奪得比賽活動冠軍後，與攝影師紀慶川（...
上世紀90年代，李玟（左）、二姊李思林（右）奪得比賽活動冠軍後，與攝影師紀慶川（中）合影。（紀慶川供圖）

有一次，李玟在香港偶遇獅子會老會長郭永寧，很激動的說：「你記不記得我這個肥妹李美林？」郭永寧風趣的回答：「我怎麼會不記得你這個妙齡小姐冠軍？有機會多回回獅子會這個娘家，大家隨時歡迎。」

李玟微笑答：「成功之日，一定會帶著記錄奮鬥過程的錄像帶，回到舊金山娘家，探望大家。」

李玟三姊妹成長於單親家庭，從小就積極參與學校和社區的慈善服務。她年紀輕輕就頗具領導才能，曾是學生會主席。在當選妙齡小姐的同年，發起和策畫了學生時裝表演晚會。那時候，她一頁頁的翻閱電話黃頁，找到時裝公司聯繫方式，一個個遊說對方贊助，硬是靠著鍥而不捨的精神，打動了贊助商出錢。晚會的時裝、便裝、宴會裝、甚至是飾物都獲得贊助，可謂大獲成功。

「金山之路」作者暨美國華人收藏協會秘書長招思虹，曾撰文描述李玟舊金山打拚史。（招...
「金山之路」作者暨美國華人收藏協會秘書長招思虹，曾撰文描述李玟舊金山打拚史。（招思虹供圖）

招思虹說，學生時代的李玟，就很有愛心，利用聰明才智為學校籌款，「這麼年輕就敢做敢為，為年輕人樹立楷模的形象，令人感動。」

李玟 舊金山 香港

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