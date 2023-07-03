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國慶長假班機大亂 求志願下機喊價1500元

國慶長假班機大亂 求志願下機喊價1500元

記者孫愛薇╱南灣即時報導
圖為聖荷西國際機場等候搭車離開機場的旅客。(記者孫愛薇╱攝影)
圖為聖荷西國際機場等候搭車離開機場的旅客。(記者孫愛薇╱攝影)

今年美國國慶適逢周二，許多公司行號與政府周一也放假，形成少見的連四天長周末假期。再加上新冠疫情解封後的第一個暑假，根據美國汽車協會(AAA)估計國慶長周末總出遊人數，有4320萬多旅客開車出遊，而有417萬旅客搭乘飛機，出遊人潮將會是這四年之最。

依據全球即時航班監控軟體FlightAware數據顯示，長周末四天，全美班機截至3日下午累計有近1萬8250班次誤點或取消，數以千計旅客受困全美各地機場。旅客想趁長假出遊的計畫被擁擠的交通打亂。

計畫在國慶長周末出遊的董小姐正好遇上航班大亂。她在聖荷西國際機場（ SJC）的閘門等候班機時，聽到隔壁飛往亞特蘭大的班機閘門口在廣播徵求志願者，內容提到因為機位超賣，需要徵求自願者改為搭乘晚上航班。只要願意放棄目前的機位改簽晚間班機，就可以獲得一千元的補償。如果願意改簽隔天的航班，還能另外補償旅館住宿費。

而董小姐自己搭乘飛往西雅圖的班機，則是等到已經登完機，乘客都坐在座位時，機上開始廣播說今天班機超賣，徵求自願者改為搭乘晚間或是明天的班機。由於還有購票乘客無法登機，一張自願者的票可以補償到高達1500元。當時有兩位男子拿起行李走向空服員交談。但顯然談判未果，兩位男子又回到自己的座位上。最後班機延將近半小時才順利起飛。

董小姐抵達西雅圖準備轉機時，也同樣遇上機位超賣狀況，候補名單高達十位。但這次地勤並沒有徵求志願者，而是直接讓乘客登機後起飛，也因此避免董小姐後續旅程的再度延誤。

董小姐表示，這趟長周末的旅遊機票，從四月份開始，就收到大約五六次的航班取消或改航班通知。在第一次收到改票通知時就開始膽顫心驚，很擔心後面的旅程會受到影響。

針對這次長周末混亂的搭機狀況，董小姐說：「感覺長周末出遊搭飛機就是心累。人多狀況多導致飛機都無法准點起飛。」

旅遊業內人士對機位超賣的狀況表示，航空公司為了更多營收，都會出現機票超賣狀況，賭某些乘客不會按時前往登機。但是如果遇到乘客比機位多時，航空公司就會做出補貼，讓自願改機下機的乘客獲得補償金，甚至提供住宿的補助。

西雅圖 疫情 亞特蘭大

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