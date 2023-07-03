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灣區國慶日轉涼爽 民眾不顧周末熱浪 湧向公園、購物中心

編譯組／灣區2日電
圖為南灣Ortega Park附設幼童戲水區，日正中午前來戲水的家庭。（記者孫愛薇／攝影）
圖為南灣Ortega Park附設幼童戲水區，日正中午前來戲水的家庭。（記者孫愛薇／攝影）

美國國慶假日來臨前的周末天氣酷熱，灣區各城市7月1日紛紛出現今年至今為止最高溫聖荷西1日高溫達94度、利佛摩 (Livermore) 高達107度、聖塔羅莎 (Santa Rosa) 101度。根據國家氣象局，沿海城市1日雖沒出現最高溫，天氣也相當溫暖，如舊金山高溫為72度、屋崙為79度。

國家氣象局專家指出，1日高溫將繼續持續一、兩天，7月4日國慶當天，天氣將轉為涼爽，南灣與東灣內陸地區，國慶日天氣將為80餘度。舊金山海灣地區氣溫為70多度，沿海地區將降至60餘度。

國家氣象局氣象學家賓加曼 (Brooke Bingaman) 指出，這幾天高溫過後，天氣將慢慢涼爽，恢復到正常情形。1日高溫出現，主要成因是氣層下壓地面，同時擠壓海洋霧層所造成的。

都布林 (Dublin) 市的浪水公園 (Wave Waterpark) 1日熱浪侵襲時，遊客群聚。浪水公園休閒主管史坦 (Dustin Stene) 表示，1日周末期間，公園照常於上午11時30分開始對外開放，當天遊客達1600人，創下公園今年至今最高紀錄，不過公園主管已注意到高溫降臨，增聘足夠救生員與相關管理人員，雖然人來人往，一切順利。

許多聖荷西民眾在近百度高溫下，紛紛湧入越南城購物中心的馬可波羅 (Marco Polo) 義大利冰淇淋店。店主面帶喜色說道，1日生意非常好，比起平常周六，大約增加了20%。

救生人員強調，民眾出遊戲水時，必須注意到河水流量變化。他們指出，由於去年冬季降雪量極大，目前正是融冰季節，河川可能會突然出現大量流水。加州州長辦公室主管比克曼 (Mariah Bickham) 指出，這種情況非常危險，民眾如發現河川出現快速流水的情況，應當避免游泳戲水。

加州有些越野健行步道於冬季封閉，現在重新對外開放，專家警告說，這些重新開放的野外健行步道有些地方仍然冰滑，遊客民眾必須特別留神，另高溫酷暑容易引發心臟問題，民眾必須特別注意身體保健。季節變化期間，冰雪融化迅速，河川水流，海洋潮汐變化萬端，民眾必須注意暗流與潮水大漲情形，避免身陷險境。

康曲柯士達縣Rodeo-Hercules 消防站助理站長瓊森 (Darren Johnson) 警告民眾須小心蛇類。他說，天氣溫暖，蛇類會開始活躍，有時甚至會出現於水泥地上，或者私人車道上。

聖他克拉拉縣各城市包括聖荷西、聖他克拉拉市、巴洛阿圖、庫比蒂諾、洛斯阿圖、洛斯蓋圖、密爾比達、吉爾諾市、薩拉度加紛紛將其圖書館、公園、遊樂場開闢避暑中心，讓民眾避暑乘涼。

圖為南灣手搖飲店充滿等候冰涼飲品的消費者。（記者孫愛薇／攝影）
圖為南灣手搖飲店充滿等候冰涼飲品的消費者。（記者孫愛薇／攝影）

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