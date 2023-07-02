高院平權裁決 舊金山高校會盡力保持學生多元

高院平權裁決後，舊金山高校會盡力保持學生多元。（記者李怡╱攝影）

聯邦最高法院裁決「考量種族因素作為大學招生標準違憲」後，引發了舊金山華裔 家長的廣泛討論，並擔憂灣區家長會更嚴厲的管教自家孩子。

華裔家長周麗莉表示，此次的裁決似乎對於一直重視學習成果和綜合素質教育 ，且有經濟能力的華裔家庭影響不太大，反而是一次公平的擇優競爭機制。且真正的公平應該是在教育的起跑線上，即各個族裔有公平的受教育權利和公平的競爭機制，而不是從頭頂一刀切的公平。且近年來過度強調族裔差異化，使得大學校園華裔比率降低，華裔成績很高也難入學。這是極其不公平的現象。

裁決出爐後，加州 多所高校做出回應稱，將繼續以合法的方式盡量讓學生多元化。加州州長紐森發表聲明指責「該裁決完全不顧社會和學生要付出的代價。」他表示：「數百萬學生獲得平等機會的道路變窄，但加州仍會向學生承諾多樣、公平和平等的機會，加州的高校大門仍向所有努力的人敞開。」

史丹福、南加大（USC）和舊金山大學（USF）等私立大學的平權政策也將被禁止。但多所高校發言人表示，未來招生工作中的重點之一是擴大對潛在申請人的外展工作，校方將結合申請人的生活歷程來進行評估。

加州於1996年通過209號提案，禁止在公務員招聘、政府合同和公立教育中考慮種族、性別和族群因素，因此成為全美第一個禁止公立大學在錄取時參考種族因素的州。 2020年，州議會將意圖廢除209號法案的16號提案列入選票，但遭57%選民投反對票否決。