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金山聖荷西居民包裹被偷了 竊賊竟是一隻野豬

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金山聖荷西居民包裹被偷了 竊賊竟是一隻野豬

記者葛歆睿 / 聖荷西即時報導
一共7隻野豬在聖荷西一處居民區大搖大擺地漫步。（截取自視頻）
一共7隻野豬在聖荷西一處居民區大搖大擺地漫步。（截取自視頻）

很多人都遇到過包裹被偷，但有時候偷包裹的不一定是人，而是動物。日前，聖荷西一戶居民遺失了一件亞馬遜的包裹，本想調監控看看竊賊是什麼人，卻看到包裹是被野豬叼走了。

「受害者」將這段影片上傳至了Viralhog.com。根據影片的信息，這起事件發生於6月17日晚上7時51分。上傳者配文寫道：「一群野豬搶走了我的亞馬遜包裹！」

事發的具體地址不詳，但從影片中可以判斷，並非人煙稀少的郊區獨立屋，而是Condo或者Townhome。前後一共出現7隻野豬，其中2隻體型較大，應該已經成年，其餘體型較小的應該是年幼的野豬，牠們就大搖大擺地穿梭在小區中，來到監控攝像頭前，之後便消失在盲區。不一會兒野豬們又重新出現在畫面中，可以清晰地看到，其中一隻小野豬嘴裡叼著一個亞馬遜的包裹，很快，牠們就走出了鏡頭外。

有居民表示，對野豬在聖荷西住宅區漫步感到驚訝，並擔心牠們是否危險。根據聖他克拉拉縣網站的信息，有上千隻野豬生活在聖市南部和東部的山麓上。牠們源自於歐洲傳入用於體育目的的野豬，以及逃脫的家豬建立的野生種群。

這些野豬重達數百磅，多年來，牠們毀壞了不少居民的草坪，破壞是有目共睹的，而且牠們非常聰明，已經學會如何避免被抓住，導致透過誘捕或狩獵控制野豬數量困難而且昂貴，牠們通常不具有侵略性，但人們還是應該保持距離。牠們感到威脅、走投無路、啟動防禦時，可能會發起衝鋒並且用鋒利的獠牙攻擊目標。

圖右下角，可見一隻野豬在離開時叼走了門口的包裹。（截取自視頻）
圖右下角，可見一隻野豬在離開時叼走了門口的包裹。（截取自視頻）

亞馬遜 聖荷西

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