金山聖荷西居民包裹被偷了 竊賊竟是一隻野豬

一共7隻野豬在聖荷西一處居民區大搖大擺地漫步。（截取自視頻）

很多人都遇到過包裹被偷，但有時候偷包裹的不一定是人，而是動物。日前，聖荷西 一戶居民遺失了一件亞馬遜 的包裹，本想調監控看看竊賊是什麼人，卻看到包裹是被野豬叼走了。

「受害者」將這段影片上傳至了Viralhog.com。根據影片的信息，這起事件發生於6月17日晚上7時51分。上傳者配文寫道：「一群野豬搶走了我的亞馬遜包裹！」

事發的具體地址不詳，但從影片中可以判斷，並非人煙稀少的郊區獨立屋，而是Condo或者Townhome。前後一共出現7隻野豬，其中2隻體型較大，應該已經成年，其餘體型較小的應該是年幼的野豬，牠們就大搖大擺地穿梭在小區中，來到監控攝像頭前，之後便消失在盲區。不一會兒野豬們又重新出現在畫面中，可以清晰地看到，其中一隻小野豬嘴裡叼著一個亞馬遜的包裹，很快，牠們就走出了鏡頭外。

有居民表示，對野豬在聖荷西住宅區漫步感到驚訝，並擔心牠們是否危險。根據聖他克拉拉縣網站的信息，有上千隻野豬生活在聖市南部和東部的山麓上。牠們源自於歐洲傳入用於體育目的的野豬，以及逃脫的家豬建立的野生種群。