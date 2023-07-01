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泰勒絲跨世代圈粉 史丹福英語系開課探究創作

中央社／舊金山1日專電
泰勒絲巡迴演唱會話題不斷，繼紐約大學、德州大學後，史丹福大學也將在英語系開課，研究泰勒絲歌詞創作的文學意境。（美聯社）
泰勒絲巡迴演唱會話題不斷，繼紐約大學、德州大學後，史丹福大學也將在英語系開課，研究泰勒絲歌詞創作的文學意境。（美聯社）

美國女歌手泰勒絲巡迴演唱會話題不斷，輿論紛紛探討她創造的流行文化，繼紐約大學德州大學後，史丹福大學也將首度在英語系開課，研究泰勒絲歌詞創作的文學意境。

加州史丹福大學校園，近期颳起一陣流行風，成立132年的英語系，在大文豪海明威（Ernest Hemingway）、狄更斯（Charles Dickens）等傳統教材外，正準備開設一門關於歌手「泰勒絲」（Taylor Swift）的課程。

這堂課的正式名稱為「新一代美國偉大作曲家：泰勒絲跨越時代說故事」，搭上近期美國掀起泰勒絲巡迴演唱會搶票潮，吸引許多學生議論。

泰勒絲是全美最具話題性的流行歌手之一，她14歲與唱片公司簽約，從鄉村音樂出發，一度被譽為國民小天后，也曾因捲入饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）的錄音檔爭議形象重創，演藝生涯風波不斷。

不過，外界對她有個公認的一致看法，就是她始終堅持音樂創作。

紐時專欄作家克魯曼（Paul Krugman）在探討泰勒絲報酬是否過低時寫道，「我想把她的名氣歸功於行銷炒作，但很遺憾並非如此，她確實是才華洋溢的音樂家」。

華爾街日報分析泰勒絲成功的眾多原因，提到她的每一張唱片都會變化，不斷藉由創作重塑自己、保持新鮮感。

史丹福大學的泰勒絲課程，背後推手是一名準備升大二的女學生傑福斯（Ava Jeffs），她談到年輕世代的看法。

「泰勒絲與眾不同的地方，就是幾乎所有唱片的歌曲都是她自己的創作。」傑福斯說，從泰勒絲的歌詞中，她可以看見一位歌手，如何透過創作和演出，傳達自己的經歷、與自己對話和解。

傑福斯回憶一場2018年演唱會，當時泰勒絲的摸臀性騷官司，距判決結果出爐後正好滿一年，她自彈自唱「淨空」（Clean）這首歌時告訴歌迷，「陪審團告訴我他們相信我，我為那些不被相信的人感到難過」。

「其他歌手也是有類似的作品，但泰勒絲能夠把故事講得很清楚」，傑福斯認為，泰勒絲的歌詞寫得是個人經驗，卻又能巧妙傳達出一般人寫不出的意境，因此希望從歌詞分析過程中，學習她的說故事技巧。

據傑福斯研究，泰勒絲專輯裡頭每首歌詞與歌詞之間，相互呼應和融合，成就出一部結構完整作品的概念，某種程度就像文學創作。

不過，並非所有英語系老師都認同泰勒絲的歌詞創作足以開課。傑福斯說，她接觸系上所有教授，一些教授不太瞭解泰勒絲、或是覺得時機尚未成熟，不願背書，她花了近一年時間寫信來回溝通，才打破傳統。

「我們還是會研究莎士比亞，但學習可以有不同方式」，傑福斯興奮說道。她將和教授一起完成課程設計。

今年初，史丹福就曾推出一堂為期10週的藝術課程，針對泰勒絲單首創作進行探討，之前奧斯汀德州大學、紐約大學也都開設過類似課程。

泰勒絲現正舉辦的演唱會總收入有望破10億美元，刷新全美紀錄，她近期也獲美國影藝學院邀請成為新會員，成為美國跨世代的流行文化研究指標。

史丹福大學 德州 紐約大學

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