台灣國小棒球隊來美訓練 首賽對上灣區台裔小投手

灣區地主明星隊的兩位台裔球員徐康傑(左)、蔡承憲(右)擔任先發投手完成首發無失分(孫愛薇╱攝影)

睽違三年之久的台灣棒球隊來北美移地訓練。在疫情 解封後，灣區 終於贏來新北市新埔國小棒球隊。該校曾培育出多位台灣棒球明星。移地訓練中的第一場友誼賽於29日上午正式在南灣開打。台灣棒球隊對上前一天才贏得地區冠軍的明星球隊，兩隊實力不分上下。

友誼賽的灣區地主明星球隊中有兩位台裔選手蔡承憲與徐康傑。其中蔡承憲擔任這場友誼賽的先發投手。從小就愛好棒球的蔡承憲，投球球速快，在地區比賽中小有名氣。在友誼賽中表現穩紮穩打，一局無失分下更換投手。賽後蔡承憲表示，感到很開心可以遇到同樣來自台灣的棒球選手，完成一場很棒的比賽。

新北市新埔國小棒球隊總教練許嘉宏表示，帶領球隊移地訓練非常有意義。不同文化背景的球隊，練球球技會有所不同，美式教育 比較有鼓勵姓，台灣的則比較偏斯巴達式訓練。台灣的選手在美國訓練時，可以學會怎麼放鬆比賽，享受比賽，並在球賽中和對手多加學習，提升球技觀念，增加比賽自信心。

由於前一天才剛抵達美國，台灣選手還有時差的狀況。台灣少有草地型的棒球練習場地。台灣選手在第一場賽事中就遇上精心養護的草地球場，不熟悉草地滾地球的小選手顯得接球較慢。但在總教練的提醒下很快適應了草地型球場。