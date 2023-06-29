我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州300萬人恐失白卡 簡單一步完成健保轉換

銀行通過壓力測試 道指漲270點

舊金山工人慶祝最低工資上漲至 18.07 元

記者李怡╱舊金山即時報導
舊金山工人慶祝最低工資上漲至 18.07 元。（記者李怡╱攝影）
舊金山工人慶祝最低工資上漲至 18.07 元。（記者李怡╱攝影）

由基礎勞工組成的「工人權利社區合作組織 WRCC」，29日在舊金山24 街與米慎捷運（BART） 車站外集會，慶祝舊金山市將於 7月1日起，最低勞工工資從 16.99 元上漲至 18.07 元。集會工人來自餐廳、短工、家政、酒店、護理和其他服務行業。他們分別用西班牙語、粵語和英語講述了在通貨膨脹的當下，提高工資以及落實工人權利的重要性。

華人進步會社區成員譚燕曉說：「這對工人來說是一個進步。我們呼籲所有雇主遵守勞動法，讓漲工資的措施落到實處。除了提高最低工資外，充分的工作場所和安全網保護，例如工作場所健康和安全、失業救濟和醫療保險，對於保護工人也很重要。特別是對於移民工人來說，因為長久以來，他們是被剝削的對象。」

菲律賓社區中心的工人領袖科里 (Tita Cory) 表示：「舊金山的生活成本高昂，通貨膨脹加劇，生活變得更加困難。以前每小時工資不到 15 元，正常的生活都難以維繫。這次工資的上漲對於我們的家人和個人至關重要。 」

華人進步會表示：「違反最低工資、帶薪病假和其他基本福利，仍然是低薪工人面臨的挑戰。為了讓舊金山繼續在進步勞工政策方面保持領先地位，必須保護工人的權益和福利。在經歷過疫情之後，工薪家庭遇到嚴重的經濟打擊，為了讓舊金山的經濟復甦，必須保護工人階級和邊緣化社區的迫切需求。」

舊金山工人慶祝最低工資上漲至 18.07 元。（記者李怡╱攝影）
舊金山工人慶祝最低工資上漲至 18.07 元。（記者李怡╱攝影）

舊金山 勞工 華人

上一則

校董會主席王兆倫：金山市大粵語證書課程 明年恢復

下一則

台灣國小棒球隊來美訓練 首賽對上灣區台裔小投手

延伸閱讀

省萬元房租…洛杉磯男大學生每周搭機6次 去舊金山上課

省萬元房租…洛杉磯男大學生每周搭機6次 去舊金山上課
校董會主席王兆倫：金山市大粵語證書課程 明年恢復

校董會主席王兆倫：金山市大粵語證書課程 明年恢復
舊金山社區住客聯合會 慶實體會議回歸 官民同歡

舊金山社區住客聯合會 慶實體會議回歸 官民同歡
議員解套 速食員工時薪可望達22元

議員解套 速食員工時薪可望達22元
提供160單元 金門公園旁100%可負擔房動工

提供160單元 金門公園旁100%可負擔房動工

熱門新聞

錢伯斯在眾籌網站募款，述說車禍發生情況。（GoFundMe網站畫面）

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

2023-06-27 14:30
送餐司機？他是DoorDash共同創辦人。（美聯社）

年薪279萬元 DoorDash共同創辦人當「送餐司機」

2023-06-28 22:46
華人Wendy 外出旅遊，欣賞到不少美景。美中不足的是，預定的Airbnb太偏遠，房東未提前說清楚，走小路差點翻車。（受訪者供圖）

Airbnb訂房偏僻 華人迷途險翻車 最終掃興而歸 房東全額退款

2023-06-26 02:19
根據加州最新統計，年收入10.4萬元並獨自住在舊金山、聖馬刁或馬連縣的居民，將被列為低收入者，圖為灣區街景。（本報資料照片）

個人年收低於10.4萬 灣區舊金山、聖馬刁、馬連3縣列低收入

2023-06-24 02:19
終極格鬥冠軍賽總裁懷特表示，馬斯克和查克柏格對進行格鬥的態度十分認真。（Getty Images）

終極格鬥冠軍賽總裁：馬斯克與查克柏格非常堅持進行鐵籠格鬥

2023-06-24 21:18
北加州電費高昂，不少人家裡為了省電費、支持潔淨能源，而裝設太陽能板。（記者江碩涵／攝影）

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

2023-06-20 19:08

超人氣

更多 >
男星「新四大頂流」… 王一博、肖戰、易烊千璽後 他也入選了

男星「新四大頂流」… 王一博、肖戰、易烊千璽後 他也入選了
年薪279萬元 DoorDash共同創辦人當「送餐司機」

年薪279萬元 DoorDash共同創辦人當「送餐司機」
31年前受領養到美國 她跨海尋恩警 續90天父女情

31年前受領養到美國 她跨海尋恩警 續90天父女情
陳建州再捲性騷 被控趁妻子范瑋琪懷孕時「強抱索吻女藝人」

陳建州再捲性騷 被控趁妻子范瑋琪懷孕時「強抱索吻女藝人」
是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價

是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價