舊金山工人慶祝最低工資上漲至 18.07 元。（記者李怡╱攝影）

由基礎勞工 組成的「工人權利社區合作組織 WRCC」，29日在舊金山 24 街與米慎捷運（BART） 車站外集會，慶祝舊金山市將於 7月1日起，最低勞工工資從 16.99 元上漲至 18.07 元。集會工人來自餐廳、短工、家政、酒店、護理和其他服務行業。他們分別用西班牙語、粵語和英語講述了在通貨膨脹的當下，提高工資以及落實工人權利的重要性。

華人 進步會社區成員譚燕曉說：「這對工人來說是一個進步。我們呼籲所有雇主遵守勞動法，讓漲工資的措施落到實處。除了提高最低工資外，充分的工作場所和安全網保護，例如工作場所健康和安全、失業救濟和醫療保險，對於保護工人也很重要。特別是對於移民工人來說，因為長久以來，他們是被剝削的對象。」

菲律賓社區中心的工人領袖科里 (Tita Cory) 表示：「舊金山的生活成本高昂，通貨膨脹加劇，生活變得更加困難。以前每小時工資不到 15 元，正常的生活都難以維繫。這次工資的上漲對於我們的家人和個人至關重要。 」