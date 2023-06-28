年薪279萬元 DoorDash共同創辦人當「送餐司機」

送餐司機？他是DoorDash共同創辦人。（美聯社）

最近在舊金山的一個下午，一名DoorDash司機在附近轉悠，先開車然後步行，試圖找到他需要取兩份訂單的餐廳。最後，他在谷歌上搜索了這個地點，發現DoorDash的應用程序把他送到了錯誤的地址。

他發誓要解決這個錯誤，他多半也會這樣做，因為這位送餐司機是DoorDash的首席技術官Andy Fang，該公司的三位聯合創始人之一。

星巴克 、Uber、Lyft、亞馬遜等公司越來越多的高管也開始在業務前沿進行體驗，但很少有公司有像DoorDash公司的WeDash這樣健全的計畫，要求美國、加拿大和澳大利亞的數千名DoorDash受薪員工每年至少完成四次送貨任務。

十年前，當Fang和公司的另外兩位聯合創始人，首席執行官徐迅（Tony Xu）和首席產品官Stanley Tang創辦DoorDash時，都還是史丹福大學的學生，當時他們自己做所有的送貨工作。

「我們不得不這樣做，沒有其他人可以做這些事情，」Fang說，「但我們很快發現，通過自己做這些快遞，我們學到了大量關於完成這些快遞的實際需要。」

該公司在2015年啟動了WeDash，以確保每個員工都能獲得這些操作知識。從那時起，DoorDash已呈指數式增長，2022年，超過600萬名DoorDash獨立承包商司機在全球完成了17億份訂單。DoorDash業務已經超越了餐廳外賣，擴展到便利店、雜貨店、寵物店和藥店。

本周推出的另一項新功能，Dash Along the Way，來自WeDash的員工反饋。這項功能讓司機指定他們想在哪裡開始送貨，然後給他們分配可以在途中完成的訂單。

DoorDash說，加州 司機平均每小時34元的收入，包括小費，這遠遠低於Andy Fang作為首席技術官所獲得的收入，他在2022年的年薪為279萬美元，同年「富比世」（Forbes）將他的淨資產定為11億元，凸顯了公司高層和底層人員之間的差距。

盡管如此，該公司仍在尋求使送餐司機的收入更有保障的方法。本周，它宣布了一種新的按時間掙錢模式，將使司機根據他們花在送餐上的時間獲得一個有保障的最低收入 ，其中不包括小費。司機們仍然可以選擇 「按接單模式，」這也是他們一直以來的報酬方式。

卡內基梅隆（Carnegie Mellon）大學的組織行為學教授盧梭（Denise Rousseau）說，要求員工在公司內做其他工作，以及讓高層領導參與進來，這種做法有很大的價值。 「你正在努力傳達這一信息：這是我們業務的重點，我們關心你們，」她說。