林文傑訴罷免教委請願信盜竊案民事訴訟和解

6日克魯塔在「舊金山紀事報」發布的中英雙語的公開道歉信。（林文傑提供）

參與舊金山 聯合學區罷免教育 委員運動的華裔家長林文傑（Kit Lam），狀告在2022年涉嫌偷竊家長簽名請願書的男子克魯塔（Jason Kruta）民事訴訟案，日昨最終雙方達成和解。

該案事發在2021年5月30日，華裔家長林文傑當時正在列治文區Clement街的農夫市場，為罷免三名教育委員高勵思（Alison Collins）、盧佩思（Gabriela López）和莫力加（Faauuga Moliga）收集簽名請願書。 在林文傑提供的事發過程的視頻中可見，當時他發現克魯塔偷取一疊簽名請願書後，試圖追回的過程。在此期間克魯塔試圖躲避鏡頭，承認了他拿走請願書並歸還。

克魯塔於2021年9月被捕，被指控一項盜竊罷免請願書輕罪。2022 年 4 月 12 日，法官批准了克魯塔提出的替代懲誡計畫（diversion program）請求，其中包括 25 小時的社區服務和接受12次衝動控制治療，以換取撤銷對他的刑事訴訟。另外還要支付金額待定的賠償金給林文傑。同日，林文傑對克魯塔提起民事訴訟，指控其盜竊其財產，同時侵犯林文傑受加州憲法的保障向政府請願和罷免民選官員的權利。

在林文傑25日晚間提供的一份書面聲明中表示，今年6月7日，林文傑與克魯塔達成和解，作為和解協議的一部分，克魯塔同意在本月26日「舊金山紀事報」等報紙發布中英雙語的公開道歉信，並向林文傑支付1元作為賠償金。