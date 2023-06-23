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舊金山亞裔老人推倒致死案持續拖延 亞裔社區不滿

記者張曼琳／舊金山即時報導
拉達納巴迪的女兒蒙塔努丝在其父親悲劇發生後，成為民權倡導者。（記者張曼琳/攝影）
拉達納巴迪的女兒蒙塔努丝在其父親悲劇發生後，成為民權倡導者。（記者張曼琳/攝影）

舊金山亞太裔社區因84歲泰國裔長者拉達納巴迪（Vicha Ratanapakdee）被人推倒重傷致死案，審理時間過於緩慢，亞裔社區人士相當不滿，23日在舊金山市Thomas J Cahill法院階梯前進行集會，呼籲該案應受公正審理並能盡快結案，為受害者家人帶來新開始。

23日一早，大批亞太裔社區人士聚集在法院門前，為拉達納巴迪案件發聲。拉達納巴迪的女兒蒙塔努絲（Montanus Ratanapakdee）在父親發生悲劇後，成為民權倡導者，為反亞太裔仇恨頻現身社區集會。

蒙塔努絲表示：「我父親去世已經將近900天！」她指出，法院系統對該案的進展緩慢，她和家人一直在焦急而耐心地等待正義，自去年2022年6月14日的初步聽證會以來，此案又已經拖延了將近一年。她表示，希望父親遇害一案可盡快結案。

拉達納巴迪的女婿勞森（Eric Lawson）透露，原本訂於23日為確定庭審的日期，但嫌犯辯護律師決定突然休假，勞森反問：「是必要的策略嗎？ 這對於審判來說真的公平嗎？ 這就是正義嗎？ 一次又一次，庭審被拖延了。 」他認為在需要確保審判對被告的公平之外，更要確保對受害者的而言是公平的。

批亞太裔社區人士聚集在法院門前，為長者拉達納巴迪案件發聲。（記者張曼琳/攝影）
批亞太裔社區人士聚集在法院門前，為長者拉達納巴迪案件發聲。（記者張曼琳/攝影）
社區人士聚集在法院門前，手舉告示牌為長者拉達納巴迪案件發聲。（記者張曼琳/攝影）
社區人士聚集在法院門前，手舉告示牌為長者拉達納巴迪案件發聲。（記者張曼琳/攝影）

舊金山 亞裔 泰國

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