眾議員湯普森聯合多位聯邦議員 籲立法預防槍支暴力

多位有退伍軍人背景的美國聯邦議員舉行線上記者會，一同呼籲眾議院共和黨領導層為常識性預防槍支暴力立法進行投票。（湯普森臉書）

多位有退伍軍人背景的美國聯邦議員22日舉行線上記者會，一同呼籲眾議院共和黨領導層為常識性預防槍支 暴力立法進行投票。

當天早晨的記者會中，民主黨 籍聯邦眾議員 湯普森（Mike Thompson)、莫頓（Seth Moulton）、謝里爾(Mikie Sherrill)以及民主黨籍聯邦眾議員柯羅(Jason Crow)和歐清傑（Jake Auchincloss）為全美的槍支暴力立法發聲。

眾議員湯普森曾在上周五（16日）在舊金山市中心與「榮譽議長」（Speaker Emeritus）裴洛西（Nancy Pelosi)、一眾官員和社區人士參與全國槍枝暴力意識行動日，呼籲停止槍枝暴力，支持將加州的槍枝法引入各州。

不到一周，湯普森主導的本次的線上記者會，再度為預防槍支暴力立法表明態度：「我今天在這裡與和我一樣有退伍軍人背景的幾名同僚，我所有人都為服務國家感到自豪。 」

湯普森表示，目前他為槍支暴力預防工作組的主席，並指出他們都曾經在武裝部隊中服役，「我們支持憲法第二修正案，也了解槍支的性能」，並認為需要立法，「以防槍支落入對自己或他人構成危險的人手中。」