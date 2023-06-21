威善高宣布公共交通獲10億元資金 呼籲系統改革

本月6日威善高在舊金山市府前，參加集會呼籲州府投資公共交通。（本報檔案照）

代表舊金山 的州參議員威善高（Scott Wiener）20日宣布，上周州參議會通過為加州 公共交通提供過10億元資金州預算 ，以幫助未來 3 年內保持公共交通機構運行。

威善高當天發表聲明，稱這是「一個關於公共交通好消息」。他指出，正如他幾個月前向公眾傳遞的消息，「加州的交通機構直奔金融災難。聯邦救濟基金讓它們維持了幾年。但這些基金即將結束，將給全州的交通機構預算造成了一個重大漏洞」。且「預算缺口如此之大，以至於即使客運量一直在恢復，交通系統仍面臨大幅削減服務的邊緣」。

他感謝與他一同為公共交通資金呼籲州資金的聯盟，包括舊金山巨人隊、 49 人隊、舊金山市長布里德、舊金山市議會以及領先的商業和勞工、環境組織、交通倡導者等加州各地的民選官員。

威善高表示，為挽救公共交通而組建的聯盟，幫助公共交通機構獲得了額外的運營資金，暫時避免大幅服務削減，「上周通過的新預算提供了11億元，可用於未來三年的交通運營，並全面恢復了40億元的交通基礎設施項目」。 威善高估計，獲得的資金將在未來三年內彌補灣區交通運營赤字的一半，同時確保具有區域行的關鍵交通項目將得以繼續。

他指出，為解決加州公共交通面臨的一系列挑戰，「我們需要改革公共交通，並且不能只是改革一個已經失效的系統」。他承諾將對這項資金提出要求，改善交通系統服務，並再次強調，讓交通系統解體絕對不符合任何人的利益。