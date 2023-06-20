開車族注意 拜登訪舊金山 市區內多路段封鎖

拜登訪舊金山導致市區內多路段封鎖。（記者李怡╱攝影）

拜登 總統（President Joe Biden）20日訪問舊金山 ，會見科技領袖並討論人工智能議題。其下榻的市中心諾布山(Nob Hill) Fairmont酒店臨近的多條街道已經封鎖，禁止車輛通行，直到21日（周三）下午再度開放。

拜登19日抵達灣區，參觀了位於巴洛阿圖的自然保護區，並宣布撥款6億元用於應對氣候變化項目。

拜登總統訪問舊金山，將使得市區內多條街道封閉。據交通局發布消息稱，以下街道將從周二下午到周三下午1點封閉，請市民繞行：California between Mason/ Stockton、Sacramento between Mason╱Powell、Mason between California╱Clay、Powell between Californi ╱Clay。

記者觀察到，周二下午4時，拜登入住酒店門前以及間隔的一到兩個街區內，已有舊金山警察 局的警車和警員駐守，即使總統隨行人員車輛也必須經過安全檢查方可入內。酒店附近道路對車輛戒嚴，行人依然可以步行穿梭於戒嚴區域。

已封鎖的加州大街（California Street）。（記者李怡╱攝影）

拜登入住的Fairmont酒店。（記者李怡╱攝影）

20日當天舊金山白天的最高氣溫保持在65華氏度的涼爽天氣，周圍商戶店家並未受到道路戒嚴的影響，只是私家車輛需繞路行駛，導致市區內多路段呈現擁堵情況。好在有交通局派出的交通大使，指揮路況，使得擁堵情況得以及時疏散。

Muni 路線也會受到總統訪問的影響。如需 Muni 服務變更的完整列表，請訪問舊金山交通局網站www.sfmta.com。