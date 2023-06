開車族注意 拜登訪舊金山 市區內多路段封鎖

拜登訪舊金山導致市區內多路段封鎖。(記者李怡╱攝影)

拜登 總統(President Joe Biden)20日訪問舊金山 ,會見科技領袖並討論人工智能議題。其下榻的市中心諾布山(Nob Hill) Fairmont酒店臨近的多條街道已經封鎖,禁止車輛通行,直到21日(周三)下午再度開放。

拜登19日抵達灣區,參觀了位於巴洛阿圖的自然保護區,並宣布撥款6億元用於應對氣候變化項目。

拜登總統訪問舊金山,將使得市區內多條街道封閉。據交通局發布消息稱,以下街道將從周二下午到周三下午1點封閉,請市民繞行:California between Mason/ Stockton、Sacramento between Mason╱Powell、Mason between California╱Clay、Powell between Californi ╱Clay。

記者觀察到,周二下午4時,拜登入住酒店門前以及間隔的一到兩個街區內,已有舊金山警察 局的警車和警員駐守,即使總統隨行人員車輛也必須經過安全檢查方可入內。酒店附近道路對車輛戒嚴,行人依然可以步行穿梭於戒嚴區域。

已封鎖的加州大街(California Street)。(記者李怡╱攝影)

拜登入住的Fairmont酒店。(記者李怡╱攝影)

20日當天舊金山白天的最高氣溫保持在65華氏度的涼爽天氣,周圍商戶店家並未受到道路戒嚴的影響,只是私家車輛需繞路行駛,導致市區內多路段呈現擁堵情況。好在有交通局派出的交通大使,指揮路況,使得擁堵情況得以及時疏散。

Muni 路線也會受到總統訪問的影響。如需 Muni 服務變更的完整列表,請訪問舊金山交通局網站www.sfmta.com。