屋崙社區人士集會 要求兩警察委員辭職

多位屋崙市警察委員會委員和社區人士在市政大樓前的小川廣場集會，譴責現警察委員會主席米勒委員福特違規行為。（記者張曼琳╱攝影）

多位屋崙 市警察 委員會委員和社區人士20日在市政大樓前的小川廣場集會，譴責現警察委員會主席米勒（Tyfahra Milele）和委員福特（Brenda Harbkn Forte） 違規行為，呼籲二人盡快辭職，為成功找尋下一任警察局長排除障礙。

當天上午，艾姆瑞維爾（Emeryville）副市長韋爾奇（Courtney Welch）、前任警察委員多拉多 （Jose Dorado）、現任委員彼得森（Marsha Peterson）和傑克遜（Regina Jackson）以及警察問責聯盟（ Coalition for police accountability) 主席倫納德（Cathy Leonard）等，呼籲屋崙警委會主席米勒米勒和委員福特辭職，並向市長盛桃（Sheng Thao）和市議會成員致公開信。

信中寫道：「現任主席米勒在許多情況下違反或無視委員會的法律和規則，並疏遠了那些最真誠地倡導有效監督警察的人士。我們向市議會成員詳細說明了這些違規行為，並要求米勒立即從委員會辭職」。並指出，委員福特為了維護主席米勒對市議員詹金斯（Kevin Jenkins）進行了誹謗。

警察問責聯盟主席倫納德表示，將在當日下午5時30分上的警察委員會議中對此做出評論，也呼籲公眾參與，一同檢視委員會的工作。

截至發稿，米勒和福特尚未回應媒體置評。