屋崙社區人士集會 要求兩警察委員辭職
多位屋崙市警察委員會委員和社區人士20日在市政大樓前的小川廣場集會，譴責現警察委員會主席米勒（Tyfahra Milele）和委員福特（Brenda Harbkn Forte） 違規行為，呼籲二人盡快辭職，為成功找尋下一任警察局長排除障礙。
當天上午，艾姆瑞維爾（Emeryville）副市長韋爾奇（Courtney Welch）、前任警察委員多拉多 （Jose Dorado）、現任委員彼得森（Marsha Peterson）和傑克遜（Regina Jackson）以及警察問責聯盟（ Coalition for police accountability) 主席倫納德（Cathy Leonard）等，呼籲屋崙警委會主席米勒米勒和委員福特辭職，並向市長盛桃（Sheng Thao）和市議會成員致公開信。
信中寫道：「現任主席米勒在許多情況下違反或無視委員會的法律和規則，並疏遠了那些最真誠地倡導有效監督警察的人士。我們向市議會成員詳細說明了這些違規行為，並要求米勒立即從委員會辭職」。並指出，委員福特為了維護主席米勒對市議員詹金斯（Kevin Jenkins）進行了誹謗。
警察問責聯盟主席倫納德表示，將在當日下午5時30分上的警察委員會議中對此做出評論，也呼籲公眾參與，一同檢視委員會的工作。
截至發稿，米勒和福特尚未回應媒體置評。
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