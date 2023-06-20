6月的舊金山氣溫只有50度 遊客被海風吹到發抖

六月天在舊金山輪渡大廈前售賣的棉服，受到遊客歡迎。（記者李怡／攝影）

據舊金山 輪渡大廈景區的零售商商鋪19表示，這周最暢銷的店內商品，是加厚的衛衣、披肩和輕裝棉服。遊客並不適應舊金山6月只有50多度且大風的天氣。

雖然已進入6月，在其他城市迎來盛夏暑天之際，舊金山白天的氣溫只有63度，最低氣溫52度，且陣風時速達到每小時45哩，讓到訪舊金山的遊客們忍不住抱怨。還有遊客選擇了只是開著車車內觀光 。

從亞歷桑納州來到舊金山旅遊的莫斯（Bob Meurs一家），特別從鳳凰城趕來避暑。還沒有來得及享受避暑的涼爽，就已被舊金山的海風吹的瑟瑟發抖，並走進輪渡大廈為一家人購買的外套，以抵擋50多度的低溫天氣。

據國家氣象局發布的天氣預報顯示，本周有冷鋒過境灣區 ，會導致氣溫下降，伴有風速加快，陣風最高可達每小時45哩。沿海地區的最高溫將低於60度，內陸地區將達到70度。傍晚時分，西風會增強，陣風將達到每小時30哩，低氣溫會蔓延到東灣和灣區內陸地區。周二和周三可能會略有升溫，但會伴有大風天氣。

一周後低壓區正在推動灣區強風，讓天氣變得更加寒冷。預計陣風時速可達每小時55哩。以此看來舊金山灣區今夏將在涼爽中度過。