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北加州台大校友會重啟杜鵑花之夜 校長親臨現場

記者江碩涵／灣區即時報導
北加州台灣大學校友會將於7月30日舉行「2023 杜鵑花之夜-與校長有約」年會，今年初才上任的台大校長陳文章將出席現場活動。（北加州台灣大學校友會提供）
北加州台灣大學校友會將於7月30日舉行「2023 杜鵑花之夜-與校長有約」年會，今年初才上任的台大校長陳文章將出席現場活動。（北加州台灣大學校友會提供）

加州台灣大學校友會（NTUAA-NC）將於7月30日舉行「2023 杜鵑花之夜-與校長有約」年會，今年初才上任的台大校長陳文章將出席現場活動。北加州台灣大學校友會長劉麗美表示，今年是疫情後首度舉行實體的年會，目標25桌、250人參加，除了有台大合唱團表演外，重頭戲則是「台大百年願景基金募款計畫」的頒獎，鼓勵校友踴躍參加募款活動，替母校盡一份心力。

劉麗美表示，台大目前正在進行「百年願景基金5年新台幣30億元（約0.96億美元）計畫」，她也為此與台大財務長廖珮真進行深度的了解與會談。台大目前每年需要逾新台幣200億元（約6.45億美元）經費，但政府給的補助只有新台幣70多億元（約2.26億美元），其餘費用全部要靠自籌，自籌的費用約占總支出6成以上，因此有募款的需求。

台大表示，此次募款是作為創校百年基金，目標是打造世界級學府、展現百年的榮耀，在美國捐款給台大也可以依照美國稅法抵稅，而創校百年基金將用在八大項目，包括台大拔萃講座、拔萃學者、台大學術勵進青年講座、研究生校長獎、優秀境外生獎學金、優秀行政人員獎、新修建校舍、發展永續校園以及其他有助改善教學研究行政等軟硬體設備及措施。

劉麗美說，為了讓灣區的台大校友們有機會替母校盡一份心力，北加州台灣大學校友會舉行「捐款專案」，7月15日以前完成捐款匯款的校友且金額為1000美元以上者，台大將贈送7月30日北加州台大校友會 「2023 杜鵑花之夜-與校長有約」 活動貴賓券一張，並頒發感謝狀。若捐款金額達1000美元、3500美元、1萬美元、3.5萬美元、17萬5千美元及35萬美元等門檻者，台大另備有專屬致謝禮。如有意願參與台大百年願景基金捐款活動，可直接填寫表單：https://forms.gle/9ukKVTRWkQmWUvPY6 。

劉麗美說，「2023 杜鵑花之夜-與校長有約」活動將於7月30日下午5時30分在位於南灣庫比蒂諾的「皇朝海鮮酒家（Grand Dynasty）」舉行，內容有台大合唱團唱校歌、新任校長陳文章演講、頒發捐款感謝狀、合唱團表演、舞會等，達到校友間聯繫感情，彼此認識的機會，預計有25桌、2500人參加，但桌次有限，先報名先贏，報名活動連結為：https://forms.gle/ZGn4iBJvXJrDRDyx5。

今年除了「2023 杜鵑花之夜-與校長有約」活動外，北加州台灣大學校友會還將舉行公益與僑界社區活動，例如與阿茲海默症協會合作舉辦CPR/AED 急救訓練、校友野餐、賞花健行等，希望能讓更多新生代台大校友加入校友會。

北加州台大校友會理事何國全說，今年開始校友會將擴大更多實體的活動，希望吸引更多新一代台大校友們參加活動，共襄盛舉，繼續發揮「敦品勵學、愛國愛人」的校訓目標。

加州 北加 疫情

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