新冠疫情後 舊金山華埠將盛大舉行雙十國慶
中華傳統文化協會聯合僑社各界，在舊金山華埠國父紀念館為慶祝今年的雙十國慶舉辦第一次籌備會議，本次會議由籌備委員會總幹事周達昌主持，駐舊金山台北經濟文化辦事處和僑界代表等參與其中，參加會議人士也在場共捐款逾一萬元，以資助今年的雙十國慶。
17日上午的會議討論如何在新冠疫情後再度隆重舉辦雙十國慶巡遊及各項慶祝活動。駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪、文教中心主任蘇上傑、僑務委員魏德珍、呂玉貞、林馬玉冰、共同主席鄧灼照、張耀廷、謝躍池、林炳昌、鍾維君、張人睿、 歐陽璜大使夫人、各科組長共60多人參加會議。
本次會議由籌備委員會總幹事周達昌主持。鄧灼照率先發言，他表示，近幾年因為新冠疫情流行，取消歷年的雙十國慶巡遊，在今年得以恢復。他說：「我們希望在舊金山舉行盛大的慶祝大會，如升旗典禮、金龍大巡遊及綜藝表演節目，希望大家能夠盡力幫忙，並支持中華傳統文化協會舉辦的各項中華民國國慶節目，共襄盛舉。」
賴銘琪表示，他感謝今天來參加本次籌備會議的各僑界人士。他深刻感受到大家對中華民國的愛國熱情，他明白在疫情後舉辦各項活動都非常艱辛，在此感謝僑界人士做出的貢獻。
林炳昌也在場弘揚了中華民族等傳統文化、王道仁政，慈悲、人愛、互助及親情的觀念，並表示要積極參加雙十國慶活動，支持中華民國是做為一個民主自由的國家。
籌備會議中確定了今年慶祝中華民國112年雙十國慶節目，包括10月8日下午2時在聖瑪利廣場的升旗典禮，同天2時30分的聖瑪利廣場國慶大巡遊、10月10日當天在南舊金山市半島豪苑酒家舉行的公宴，以及暫定10月國父紀念館舉行的文娛表演節目等。
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