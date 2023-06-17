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運動家隊搬不搬？屋崙市長盛桃回懟職棒大聯盟

記者張曼琳／屋崙即時報導
屋崙市長盛桃此前參加由運動家球迷組織的示威活動。（取自/盛桃推特）
屋崙市長盛桃此前參加由運動家球迷組織的示威活動。（取自/盛桃推特）

內華達州長隆巴多（Joe Lombardo）週四（15日）簽署SB1法案，為屋崙運動家球隊在拉斯維加斯市中心的新球場提供資金。如果美國職棒大聯盟（MLB）的所有者們同意，運動家可能正式搬離屋崙市。屋崙市長盛桃（Sheng Thao）也回擊了職棒聯盟委員曼弗雷德（Rob Manfred）有關原本計畫在屋崙港口Howard Terminal新建的海濱球場計畫評論，稱其言論為「完全錯誤」。

根據電視台ABC7報導，曼弗雷德曾表示，他為屋崙球迷感到難過，並且理解球迷感受。他說：「我認為真正的問題是屋崙市準備要做什麼？該市沒有做出提議，」他補充說，「他們（屋崙市府）從來沒有達成在任何地點建造體育場計畫。這不僅因為菲雪（John Fisher），社區必須提供支持，直到你意識到它（球場計畫）不會發生。」

對此，市長盛桃在接受採訪時反駁了曼弗雷德的評論，稱對屋崙新球場計畫的解釋為完全錯誤。盛桃表示，之前計畫的新球場「有一個非常具體的提案正在討論中，屋崙市已跨過了障礙，包括確保基礎設施資金，提供環境審查以及與其他機構合作的最終提案。」

盛桃也透露了更多細節，她指出，「事實是運動家隊的所有者，堅持在屋崙建造一個價值數十億元、占地55英畝的項目，其中包括球場、住宅、商業和零售空間。」她說：「但如果去拉斯維加斯，無論出於任何原因，球隊所有者似乎對在租賃土地上，面積9英畝的租賃球場感到滿意。」

她強調說明：「如果他們在屋崙提出類似規模項目，我們相信一個新的球場已經在建設中。」

屋崙 內華達州 MLB

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