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加州好市多Costco推出芒果冰沙 評價褒貶不一

記者葛歆睿 / 聖荷西即時報導
好市多芒果沙冰最初本月在奧克拉荷馬州、華盛頓州和加州上市。（記者葛歆睿 / 攝影）
好市多芒果沙冰最初本月在奧克拉荷馬州、華盛頓州和加州上市。（記者葛歆睿 / 攝影）

灣區好市多Costco可以買到全新推出的夏日飲料芒果沙冰了。售價一如既往的親民，只要2.99元，不過顧客卻對這款產品的評價褒貶不一。

芒果沙冰最初在澳洲好市多銷售，然後在夏威夷進行試點，最終推向全美國各地。本月在奧克拉荷馬州、華盛頓州和加州上市。

有好市多粉絲得知此消息後第一時間去嚐鮮，卻失望不已。家住聖荷西的Charles Li表示，他最喜歡芒果，無論是水果本身還是飲料、甜點，他都會首選芒果味，原本他對好市多芒果冰沙滿心期待，結果試過以後與他想像中差異巨大，絕對不會再買第二次。

「剛拿到的時候看顏色就覺得很奇怪，很深的暗黃色，不是芒果那種明黃色，」Charles說，「喝起來也不像芒果，一點甜味都沒有，很酸，還有那種很生澀的味道，讓我想起了在中國大陸喝的沙棘果汁。」

不過，一名擁有120萬個粉絲的[email protected]給予這款冰沙正面評價。「它很大，很好吃，只要2.99元，」她補充說，「它有四份水果，不添加糖、添加劑或防腐劑。我兒子今天早上要的第一件事，就是再來一份好市多芒果冰沙！」

但網友卻並不認同，影片下點讚最多的一條評論寫道：「這太可怕了，無法喝完。」

有一名自稱是好市多員工的網友留言：「相信我，我們所有人都為這款冰沙感到興奮，但也因此感到失望。」

另一位用戶表示，「我3歲的孩子說它喝起來像泥土。」有人說它喝起來「像過期的芒果」，還有人評價味道和質地都像「嬰兒食品」。

目前網絡上對這款芒果沙冰的負面評價佔據了版面，看來即使是好市多也有「失手」的時候。但正所謂眾口難調，粉絲們還是需要自己嘗試一下才知道到底喜歡不喜歡。

好市多 奧克拉荷馬州 加州

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