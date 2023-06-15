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新創科技平台結合墨韻書畫藝術展 齊過端午

記者江碩涵／矽谷即時報導
舊金山中華藝術學會本月15日在Q Bay Center錢塘中心舉行「墨韻書畫藝術展」，內有20多位畫家展出60多幅國畫、水墨、油畫等藝術創作。（記者江碩涵／攝影）
舊金山中華藝術學會本月15日在Q Bay Center錢塘中心舉行「墨韻書畫藝術展」，內有20多位畫家展出60多幅國畫、水墨、油畫等藝術創作。（記者江碩涵／攝影）

科技也能與藝術文化結合，激發出更美的火花。舊金山中華藝術學會本月15日在Q Bay Center錢塘中心舉行「墨韻書畫藝術展」，內有20多位畫家展出60多幅國畫、水墨、油畫等藝術創作，其中也推出書法體驗區及畫室互動區，並有書法、繪畫、手工藝等DIY活動，聯合慶祝端午節

Q Bay Center錢塘中心位於矽谷的科技園區內，目的是建立實體化創新創業平台，並提供空間、展示、金融、技術合作、商務服務、專案孵化器於一體。

Q Bay Center副總裁Dan Zhang表示，目前有60多家新創團隊進駐中心，每逢華人的農曆年、端午、中秋三大節日，就會在中心舉行活動，這次是首度以藝術展示的形式來舉行，認為活動可以結合科技、藝術與人文，希望未來能定期做更多藝術文化的交流，讓科技人也能享受文化饗宴。

舊金山中華藝術學會理事張培椿表示，藝術與科技結合，是對科技人士面臨高壓時最好的紓壓方式，以前學會也曾與其他科技商會合作推展，這是第一次直接進駐Q Bay Center錢塘中心辦展，也是第一次能與這些科技新創界人士直接交流活動，希望藉由展覽，能讓科技與藝術人文達到更高層次的合作，創造出更好的火花。

張培椿也說，未來還將有更多與主流社會合作的畫展，希望讓更多主流社會了解到華人藝術之美，這也是最快能讓東方藝術進入西方社會的方式，最快今年秋天可以在優勝美地舉行優勝美地畫展。

薩拉度加副市長趙嬿15日也出席活動。她指出，之前薩拉度加市才在西谷社區學院（West Valley College）舉辦端午節慶祝活動，推出以端午節為主題的節目、食物與習俗，推廣端午節文化，這次參加活動認為能將端午節與畫展結合，是非常好的模式，一方面可以向主流介紹更多華人文化，讓不同族裔間互相了解彼此的文化背景，同時也能展現出不分國界的科技、食物與藝術、文化互相結合的力量。

中華民國僑務顧問陳惠香（Christine Chen）及郭利成（Lichen Kuo）夫妻也在這次的「墨韻書畫藝術展」展出多幅畫作，郭利成有一幅畫作更以紅木國家公園為主題，以科技材料創作出紅木的細膩度。

「墨韻書畫藝術展」除了書畫展示外，也有書畫家老師現場指導社區會員學習書寫「端午安康」，繪製「五瑞圖」，另外還有手工藝區，提供DIY材料親手製作艾草花束、五色繩、節日團扇、臉譜、香包等節日紀念品。新創送餐平台Nextdish也提供中式簡餐，讓社區成員可品嘗端午節的主角粽子、綠豆糕、麻球，桂花藕、蜜餞、奶茶等。

Q Bay Center錢塘中心位於矽谷的科技園區內，目的是建立實體化創新創業平...
Q Bay Center錢塘中心位於矽谷的科技園區內，目的是建立實體化創新創業平台，首度以藝術形式過端午節。（記者江碩涵／攝影）
舊金山中華藝術學會本月15日在Q Bay Center錢塘中心舉行「墨韻書畫藝術...
舊金山中華藝術學會本月15日在Q Bay Center錢塘中心舉行「墨韻書畫藝術展」，內有20多位畫家展出60多幅國畫、水墨、油畫等藝術創作。（記者江碩涵／攝影）
「墨韻書畫藝術展」，內有20多位畫家展出60多幅國畫、水墨、油畫等藝術創作。（記...
「墨韻書畫藝術展」，內有20多位畫家展出60多幅國畫、水墨、油畫等藝術創作。（記者江碩涵／攝影）
科技也能與藝術文化結合，激發出更美的火花。（記者江碩涵／攝影）
科技也能與藝術文化結合，激發出更美的火花。（記者江碩涵／攝影）
郭利成有一幅畫作更以紅木國家公園為主題，以科技材料創作出紅木的細膩度。（記者江碩...
郭利成有一幅畫作更以紅木國家公園為主題，以科技材料創作出紅木的細膩度。（記者江碩涵／攝影）

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