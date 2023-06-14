出獄後每月須還受害者250元 矽谷「惡血女王」：我付不起

前Theranos執行長伊莉莎白·荷姆斯目前在德州一座監獄服刑；法院判定她須償還受害者4億5200萬元，出獄後須每個月支付250元；但荷姆斯的律師表示她無力負擔賠款。(路透)

前Theranos執行長、矽谷「惡血」(Bad Blood)騙局主角伊莉莎白·荷姆斯 (Elizabeth Holmes)因詐騙 投資人被定罪，入監服刑；法院判定她須償還受害者4億5200萬元，出獄後須每個月支付250元給受害人；荷姆斯的律師提出反駁，表示荷姆斯無力負擔賠款。

荷姆斯與前男友、Theranos合夥人巴爾瓦尼(Ramesh Sunny Balwani)共同承擔4億5200萬元賠款，巴爾瓦尼因欺詐案被判刑近13年。

司法部 上周提交一項動議，以更正所謂的「文書錯誤」(clerical error)，因為關於賠償的法院文件中，除了荷姆斯服刑期間每個月25元的還款之外，並未包含償還的進度表；司法部律師在動議中提議，荷姆斯出獄後每個月須支付250元，或至少收入的10%。

這一提議與巴爾瓦尼的判決結果相似，他出獄後每個月需支付1000元。

然而荷姆斯的律師卻以「財務資源有限」為由強烈反對新提議，律師12日提交的文件寫到：「巴爾瓦尼的修正判決沒有提到法院對荷姆斯女士賠償進度表的意圖，荷姆斯女士和巴爾瓦尼先生有不同的財務資源，法院對他們有適當的區別對待。」

律師指出，雖然法院對巴爾瓦尼處以2萬5000元的罰款，但並未對荷姆斯處以罰款。

荷姆斯在Theranos巔峰時期身價達45億元，她聲稱當Theranos被踢爆詐騙估值崩潰後，她也跟著失去一切，荷姆斯在法庭文件聲稱她「沒有資產」，在公司爆出天大醜聞後也無望重啟事業。