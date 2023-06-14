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舊金山市議員推台式夜市 盼用歡樂一掃城市陰霾

中央社／舊金山13日專電
舊金山市議員殷嘉立（前左）去年和出生台灣的夫婿返台，對台灣夜市活力驚豔不已。（取材自推特@JoelEngardio）
舊金山市議員殷嘉立（前左）去年和出生台灣的夫婿返台，對台灣夜市活力驚豔不已。（取材自推特@JoelEngardio）

舊金山市議員殷嘉立（Joel Engardio）去年和出生台灣的夫婿返台，對台灣夜市活力驚豔不已，回美國後積極爭取將夜市文化引進舊金山，今年9月，第一個夜市將於其選區試營運，盼一掃城市陰霾。

加州舊金山因治安和毒品問題，近期頻遭媒體批評，城市深受「厄運循環」（doom loop）陰影所困，美國有線電視新聞網（CNN）上個月甚至推出由主播古柏（Anderson Cooper）主持的節目，探討「舊金山究竟怎麼了？」

舊金山市議員殷嘉立提出解方，就是在他所屬的第4選區「日落區」，先行試點推出充滿活力的夜市，而他的靈感來源，是來自「台灣夜市」。

殷嘉立是舊金山西區首位公開同志身分的市議員，去年底，他和從台灣移民到美國的丈夫許總雲（Lionel Hsu）回台探視父母，期間逛了台北饒河夜市，當時他在社群媒體上連續推文，盛讚台灣夜市充滿多元活力。

他在推文中拋出構想，「我們可不可以把（第4選區）爾文街（ Irving St.）變身成夜市？每個月一次」，並邀請大眾想像，「把歡樂帶進舊金山日落區的可能性」。隨後殷嘉立接連發出夜市各種攤位的照片，從街頭美食、手工藝術到氣球射擊，吸引網友觀看和轉推。

除夜晚熱鬧景緻外，殷嘉立也特別放上夜市到了白天時的樣貌，註明「夜市一到白天，便是一條車水馬龍的熱鬧街道…地面上的線條和數字，有著攤販夜晚擺設的位置，以及攤販間的人行區域」。

據舊金山紀事報報導，殷嘉立返美後開始把想法付諸行動，每見到市府部會官員就表達這個想法，希望將夜市引入日落區，刺激當地經濟，並期盼為陷入「厄運循環」的舊金山市找到解藥。

殷嘉立說，舊金山有許多棘手的問題需要解決，但「這裡仍充滿歡樂…我們需要為此感到歡欣，並創造更多的歡樂」。

他為了實現想法，和消防隊員先行考察，確保不會阻擋到其他商家做生意；他還拜託衛生官員說，「讓我們在街上烤雞肉串吧！」

「台式夜市」將於9月15日的下午5時至晚上10時開始試營運，地點就在爾文街，屆時有4個街區會禁行車輛，讓店家小吃和娛樂廠商赴內擺攤，成為日落區第一個由市議員發起、富有台味的夜市。

殷嘉立更希望把這個構想複製到更多社區，甚至慢慢添加更多樂趣，像是邀請舊金山名廚到現場示範烹飪。

但要進一步擴大，可能還需要突破加州法律的框架，他正與州眾議員楊馳馬（Matt Haney）一同提出立法改革，希望讓歡樂氣氛從城市擴散到全加州。

舊金山 加州 社群媒體

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