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Instant Pot母公司申請破產 華人驚…急買壓力鍋配件

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Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用

記者江碩涵／灣區即時報導
美國知名廚具Instant Pot壓力鍋的母公司Instant Brands於6月12日遞交破產文件給法院，許多華人社群聽聞都非常驚訝。（記者江碩涵／攝影）
美國知名廚具Instant Pot壓力鍋的母公司Instant Brands於6月12日遞交破產文件給法院，許多華人社群聽聞都非常驚訝。（記者江碩涵／攝影）

根據NBC報導，美國知名廚具Instant Pot壓力鍋的母公司Instant Brands於6月12日遞交破產文件給法院。華人大驚，這品牌的壓力鍋特別好用，尤其疫情期間都在家裡煮東西時，這鍋子能燉、能煮、能蒸還能炒，非常萬能，如果真的倒閉了再也不出周邊產品，未來可能零件壞掉會難以修理，想趁現在還能買周邊配備及零件時一次補齊。

Instant Brands是美國知名廚具商，旗下有Instant Pot壓力鍋和專門製造玻璃器皿、玻璃盒的Pyrex。根據NBC報導，Instant Pot壓力鍋銷售額在 2020 年達到7.58億元，當時因為疫情大爆發，大家都不外食，使得壓力鍋銷售額特別高，但2022年銷售額降到 50%，只剩3.44 億元。

NBC沿用市場研究公司NPD Group的數據，截至今年 4 月，Instant Pot壓力鍋的銷售金額和量能，都比2022年同期再降20%。6月5日當周，標準普爾全球認定Instant Brands受到消費者減少支出非必需品的影響，而下調評級，且還被警告，若Instant Brands 尋求破產保護，評級可能將再下降。

矽谷灣區華人聽聞此消息都感到非常震驚，甚至在社群媒體、主婦Line群間奔相走告，大家急買一波Instant Pot壓力鍋的配件。南灣主婦呂佩齡說，她從疫情期間第一次接觸到Instant Pot壓力鍋後，就愛上了壓力鍋的用法，燉湯只要半小時、煮飯只要15分鐘，就都能完成，甚至為了同時有兩個鍋子開煮，他們家買了兩個壓力鍋，一個燉肉、一個燉湯，半小時內晚餐就可以完成了。

呂佩齡說，聽到Instant Pot壓力鍋申請破產，感到很心慌，因為有許多配件是需要更換的，例如鍋子、氣閥、蒸煮架等，她要趁最近趕快多買幾套配件和零件，以免真的倒閉後想買零件買不到。

南灣另一個主婦蔣舜蘭說，她比較不常在家開伙，較常外食，雖然家裡有Instant Pot壓力鍋，但比較不熟悉此鍋的用法，聽聞這麼大的廠牌都會倒閉，感到相當意外，但也認為，像她這樣，家裡有買一個壓力鍋的家庭，通常不會再買第二個、第三個壓力鍋，且壓力鍋可以用很久，中間也不會壞掉，的確銷售若達高峰後，就會後繼無力，除非開拓國際市場，但壓力鍋又有各國電壓問題，相信也很難克服。

根據Instant Brands提供給法庭的文件內容，Instant Brands目前擁有 1,000 至 5,000 名債權人，公司欠前五名債權人總計逾3,800 萬元，目前未償還的主要負債義務總金額為5.123億元。

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