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舊金山米慎區大規模槍擊案 9人受傷 已鎖定1嫌

編譯廖宜怡／即時報導
槍案發生後，警方已在該地區加強警力。（美聯社）
槍案發生後，警方已在該地區加強警力。（美聯社）

舊金山9日晚上發生大規模槍擊案，造成九人受傷，警方稱，這是一起「有針對性且單一的」事件。

這起槍擊事件9日晚上9時左右發生在舊金山米慎區（Mission District），地點在24街與Treat Avenue交叉口附近，九名傷者被送往醫院治療。

舊金山警方在社群媒體上說：「我們已確認有九名受害者，他們都沒有生命危險。以目前的了解，這似乎是一起有針對性的的單一事件，不會對公眾造成威脅。」

不過，對於槍擊案傷者的狀況，查克柏格舊金山總醫院（Zuckerberg San Francisco General Hospital）10日下午發出聲明表示，有一名傷者仍處於危急狀態，四人情況一般，三人已經出院。

舊金山警察局副局長韋斯瓦尼（Raj Vaswani）表示，傷者包括一名19歲的女性，以及七名年齡分別為22、23、25、27、29、34和35歲的男性，還有一位傷者的性別和年齡不詳。

警方發言人勞寬沙瑟塔亞（Eve Laokwansathitaya）在記者會上表示，槍擊事件發生在一場街頭派對上，派對是24街服飾店Dying Breed舉辦的。根據Dying Breed在Instagram上發出的邀請函，這場派對是為了慶祝他們開業六周年。

勞寬沙瑟塔亞說，目前還沒有人被捕，也無法確定槍手是否不只一人，或槍手是否從汽車內開槍。

舊金山警察局長史考特（William Scott）稱這起暴力事件「不可接受」的。他說：「人們在舊金山不應必須擔心會成為槍枝暴力受害者，我們正在努力調查此案，並會加強這個區域的警力。」

消息人士透露，警方在調閱監視攝影機畫面後，目前已鎖定了一名嫌疑人。米慎區市議員盧凱麗（Hillary Ronen）的發言人勒馬（Santiago Lerma）表示，警方告訴他，調查人員認為，這起槍擊案可能與之前的嘉年華周末發生的一場鬥毆事件有關。

米慎區是舊金山歷史最悠久的社區之一，得名於1776年建立的西班牙多洛雷斯教會（Mission Dolores）。這裡原來是西語裔民眾聚居的社區，近年來日益貴族化，現在擁有許多餐廳和商店。

舊金山米慎區9日晚上發生大規模槍擊案，造成九人受傷。（美聯社）
舊金山米慎區9日晚上發生大規模槍擊案，造成九人受傷。（美聯社）

舊金山 槍擊 警察

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