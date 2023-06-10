獨家 灣區捷運董事 葉婷芳角逐聯邦眾議員起跑

捷運第七區董事、警察改革宣導者葉婷芳（居中），10日舉行競選聯邦第12選區眾議員的起跑活動。（記者劉先進 ／攝影）

捷運 （BART）第七區董事、警察改革宣導者、曾獲麥克阿瑟基金會天才獎的葉婷芳（Lateefah Simon），10日舉行競選聯邦第12選區眾議員 的起跑活動，不少華裔社區領袖參加。葉婷芳說，要為人民贏得正義，解決住房不安全和可負擔問題，「當我在未來一年半進入這個旅程時，帶著希望、夢想、愛和祈禱，跌倒了再爬起來。我相信我能贏得選舉。」

第12選區現任眾議員是資深的芭芭拉·李（Barbara Lee），她已宣布參選聯邦參議員。12選區覆蓋阿拉米達縣超過75萬人，包括屋崙、阿拉米達、柏克萊、聖利安住等城市。

民主黨人葉婷芳履歷豐富，是加州州立大學董事會成員，她和副總統賀錦麗 關係匪淺。在賀錦麗擔任舊金山地檢長時，選擇葉婷芳領導並創建「重回正軌倡議」（Back on Track），旨在減少被控輕度犯罪的年輕人再度犯罪。葉婷芳曾擔任舊金山灣區民權律師委員會的執行主任，該委員會宣導種族、經濟和移民正義，並擔任羅森伯格基金會的項目主任，會為尋求更公正社會的領導人提供資金。大約三年前，州長紐森任命她警員改革高級顧問。

州眾議員米婭·邦塔（Mia Bonta）、威克斯（Buffy Wicks），州參議員斯金納（Nancy Skinner）等表態支持葉婷芳。

非裔男子格蘭特 (Oscar Grant) 2009年元旦在捷運被所殺，促使葉婷芳競選捷運董事。10日的活動上，格蘭特的母親約翰遜（Rev. Wanda Johnson）也到場。葉婷芳說，社區被這起可怕的謀殺案襲擊，「在你帥氣的男孩被謀殺後的日子裏，我們和約翰遜沒有見面。我知道，在某些時候，我將對殺害你的寶貝兒子的系統採取行動，我會在多年後競選公職並當選，迫使警察部門對鏡自省，進行轉變和改變。我們永遠無法為你兒子的死亡贖罪，但該死的是，我們正在努力工作。」她說，類似約翰遜這樣的女性，值得公職人員奉獻服務，「你是社區的心臟和靈魂。」

葉婷芳在演講中特別提及「重回正軌倡議」。當時，賀錦麗叫她到辦公室，然後說，「你可以整天拿著喇叭站在我的辦公室門口，乞求和尋求改變，或者站到桌子的另一邊，用行動來改變扭曲的系統，為你自己創造機會。」

葉婷芳表示，她決定加入賀錦麗的計畫，在全國的地檢長辦公室中，首創遏制囚犯再犯和重返社會的「重回正軌倡議」，成為全國其他檢察官效仿的典範，給年輕人尤其是非裔一個機會，能改過自新、過上好生活。

葉婷芳說，12區是前眾議員德魯姆斯（Ron Dellums）不知疲倦地戰鬥，反對戰爭的地方，也是芭芭拉·李在眾議院中唯一投票反對給布希總統開空白支票對伊拉克發動戰爭的地方。將以同樣的熱情和目的為所有人而戰，為睡在車裏的母親而戰，為非裔和棕色的年輕人的成長而奮鬥。「法西斯主義繼續以多種形式深入到日常生活中，從墮胎禁令到對國會暴亂，他們將繼續滲透到社會和政府。」

葉婷芳說，有的共和黨同事，競選國會議員的人，在瘋狂兜售右翼陰謀論。「你不能通過立法來實現正義，但你可以努力去實現。與其把男孩扔進牢籠，不如讓危險的槍枝離開街道。我們必須真正解決住房不安全和可負擔問題。你不能用建築的方式來擺脫危機。在我的地區，有7000多人無家可歸、露宿街頭。我們必須有想像力，有力量，有思想，有愛心。」