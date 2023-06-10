治安敗壞! 北加屋崙一天內 同街區發生2起劫車事件

兩名持槍劫匪，光明正大的舉槍向駕駛座跑去，拉開車門。（受訪者／提供）

根據知情人士透露， 5月30日在屋崙 66大道（66th Avenue）500街區一天內才間隔幾個小時，就發生兩起劫案。

根據屋崙警局知情人士透露，第一起案件為武裝搶劫，發生在當日中午11時左右，受害者在警員抵達前離開了現場。從相關的監控視頻中可見，一名男性受害者在上車後，有一輛銀灰色的汽車 立刻故意倒車，堵住受害者的車輛，兩名持槍劫匪，光明正大的舉槍向駕駛座跑去，拉開車門。

視頻中可見，受害者收到驚嚇，舉起雙手任由劫匪搜刮財物，其中一人也打開後車門搜索財物，甚至還在返回駕駛座打開後備箱查看財物，受害者全程坐在駕駛座上舉起雙手，直到搶匪驅車離開。

作案的銀色車輛6月5日被下午被另一個監視攝影 機拍到，有兩名身穿黑色和紅色套頭衫的男性，分別從副駕駛座位和後車座下車，疑似至少為三名劫匪的團伙作案。

知情人士表示，另一起事件也是劫車事件，涉及兩名嫌犯，其中一人持槍和撬棍，受害者涉及兩個成年人和一名80歲長者，他們在一間餐廳的停車場遭遇持槍搶劫。

警方知情人士透露，屋崙市近期發生了不少類似案例，在劫車或搶劫之前，受害者的車輛會被圍住。警方希望居民在上車前，一定要保持警戒心。