女子入住聖荷西酒店 房門差點被人從外打開
根據NBC Bay Area報導，一名女子出差時入住聖荷西機場智選假日套房酒店（Holiday Inn Express & Suites San Jose Airport），遇到晚上有人企圖用一種奇怪的工具，從外面打開她的房門。她用手機拍下了這毛骨悚然的一幕。
根據影片顯示，嫌疑人使用的裝置看起來類似於鐵絲衣架，但設計更為複雜，通常用於打開車門或升起窗戶。該女子表示，當看到它從門下伸進來時驚呆了。但能夠阻礙嫌疑人用工具夠到門內的把手，同時打電話給酒店前台尋求幫助。酒店工作人員及時趕到，和女子一起與嫌疑人對峙。
女子表示，當天早些時候從貓眼中看到這對男女敲她的房門，當時她沒有理會，並給酒店工作人員看了她拍到的影片。嫌疑人聲稱他們在找朋友，但敲錯了門，並在警察到達前得以逃脫。
事後女子表示，遇到類似情況不要驚慌，保持冷靜並尋求幫助。她還強調在這種情況下透過酒店聯繫警方的重要性，因為這會提醒其他當地酒店注意潛在的竊賊。此外，嫌疑人通常會在房間內沒人的時候下手，透過開燈、製造噪音和在房間門上貼上「請勿打擾」的標誌，也可以幫助防止類似事件發生。
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