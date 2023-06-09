女子入住聖荷西酒店 房門差點被人從外打開

女子成功阻礙嫌疑人用工具夠到門內的把手。（截取自視頻）

根據NBC Bay Area報導，一名女子出差時入住聖荷西機場 智選假日套房酒店（Holiday Inn Express & Suites San Jose Airport），遇到晚上有人企圖用一種奇怪的工具，從外面打開她的房門。她用手機 拍下了這毛骨悚然的一幕。

根據影片顯示，嫌疑人使用的裝置看起來類似於鐵絲衣架，但設計更為複雜，通常用於打開車門或升起窗戶。該女子表示，當看到它從門下伸進來時驚呆了。但能夠阻礙嫌疑人用工具夠到門內的把手，同時打電話給酒店前台尋求幫助。酒店工作人員及時趕到，和女子一起與嫌疑人對峙。

女子表示，當天早些時候從貓眼中看到這對男女敲她的房門，當時她沒有理會，並給酒店工作人員看了她拍到的影片。嫌疑人聲稱他們在找朋友，但敲錯了門，並在警察 到達前得以逃脫。